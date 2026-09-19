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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный

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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 1
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 2
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 3
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 4
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 5
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 6
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
26,16 x 17,8 x 22,6 см
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 6
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487699
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
26,16 x 17,8 x 22,6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х21
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный

Электрочайник KitchenAid - это сочетание стиля и функциональности, созданное для современных кухонь. Изящный и компактный дизайн в красном цвете делает этот чайник не только практичным, но и стильным дополнением вашего интерьера. С металлическим корпусом он обеспечивает надежность и долговечность. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду объемом 1,25 литра, что позволяет сэкономить ваше время. Закрытый нагревательный элемент способствует безопасному использованию и легкой очистке. Съемная крышка обеспечивает удобный доступ для наполнения и очистки. Электрочайник не оснащен заварочным чайником и функцией терморегулятора, что делает его простым и быстрым в использовании. Благодаря длине сетевого шнура в 1 метр вы сможете удобно разместить чайник на вашей кухне. KitchenAid, известный своим качеством и надежностью, предлагает этот продукт, произведенный в Китае, как идеальный вариант для тех, кто ценит стиль и удобство в каждой детали.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
26,16 x 17,8 x 22,6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid - это сочетание стиля и функциональности, созданное для современных кухонь. Изящный и компактный дизайн в красном цвете делает этот чайник не только практичным, но и стильным дополнением вашего интерьера. С металлическим корпусом он обеспечивает надежность и долговечность. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду объемом 1,25 литра, что позволяет сэкономить ваше время. Закрытый нагревательный элемент способствует безопасному использованию и легкой очистке. Съемная крышка обеспечивает удобный доступ для наполнения и очистки. Электрочайник не оснащен заварочным чайником и функцией терморегулятора, что делает его простым и быстрым в использовании. Благодаря длине сетевого шнура в 1 метр вы сможете удобно разместить чайник на вашей кухне. KitchenAid, известный своим качеством и надежностью, предлагает этот продукт, произведенный в Китае, как идеальный вариант для тех, кто ценит стиль и удобство в каждой детали.
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Доставка
Отзывы


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