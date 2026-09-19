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Чайник электрический Smeg KLF05BLEU черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Smeg KLF05BLEU черный

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Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 6
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Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 8
Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 9
Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 1
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 2
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 3
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 4
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 5
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 6
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 7
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 8
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 9
  • Чайник Smeg KLF05BLEU - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485711
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
2.2

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF05BLEU черный

Электрический чайник Smeg KLF05PBEU выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнет индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Обеспечивает быстрый нагрев, максимальный комфорт и безопасность использования. Корпус с двойными стенками: внешние изготовлены из пластика, внутренние – из нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF05BLEU черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник Smeg KLF05PBEU выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнет индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Обеспечивает быстрый нагрев, максимальный комфорт и безопасность использования. Корпус с двойными стенками: внешние изготовлены из пластика, внутренние – из нержавеющей стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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