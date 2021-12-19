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Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый

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Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
розовый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
  • Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288637
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
розовый
Комплектация
чайник; инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х25
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый

Электрочайник Smeg — это воплощение стиля и функциональности, идеальное дополнение для любой современной кухни. Этот чайник от известного итальянского бренда Smeg отличается элегантным розовым оттенком и ретро-дизайном, который привнесет яркий акцент в интерьер вашего дома. С весом всего 1,3 кг, он легко перемещается и удобен в использовании. Объем в 1,7 литра позволяет быстро приготовить достаточное количество горячей воды для всей семьи или для гостей. С мощностью 2400 Вт чайник быстро закипятит воду, обеспечивая экономию времени в утренней суете. Закрытый тип нагревательного элемента гарантирует равномерный нагрев и устойчивость к накипи, что продлевает срок службы устройства. Корпус из высококачественного металла не только привлекателен внешне, но и долговечен, устойчив к внешним воздействиям и легко очищается. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобство подключения к источнику питания. Хотя заварочный чайник в комплект не входит, этот электрочайник будет отличным помощником для быстрого закипания воды для вашего любимого чая или кофе. Произведенный в Китае, Smeg сочетает в себе международное качество и итальянский шик, делая его незаменимым аксессуаром на вашей кухне.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый

19.12.2021
Михаил

Достоинства:
Красивый

Недостатки:
нет

Комментарий:
Внешний вид оправдал ожидания. Красивый розовый глянец.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
розовый
Комплектация
чайник; инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg — это воплощение стиля и функциональности, идеальное дополнение для любой современной кухни. Этот чайник от известного итальянского бренда Smeg отличается элегантным розовым оттенком и ретро-дизайном, который привнесет яркий акцент в интерьер вашего дома. С весом всего 1,3 кг, он легко перемещается и удобен в использовании. Объем в 1,7 литра позволяет быстро приготовить достаточное количество горячей воды для всей семьи или для гостей. С мощностью 2400 Вт чайник быстро закипятит воду, обеспечивая экономию времени в утренней суете. Закрытый тип нагревательного элемента гарантирует равномерный нагрев и устойчивость к накипи, что продлевает срок службы устройства. Корпус из высококачественного металла не только привлекателен внешне, но и долговечен, устойчив к внешним воздействиям и легко очищается. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобство подключения к источнику питания. Хотя заварочный чайник в комплект не входит, этот электрочайник будет отличным помощником для быстрого закипания воды для вашего любимого чая или кофе. Произведенный в Китае, Smeg сочетает в себе международное качество и итальянский шик, делая его незаменимым аксессуаром на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.12.2021
Михаил

Достоинства:
Красивый

Недостатки:
нет

Комментарий:
Внешний вид оправдал ожидания. Красивый розовый глянец.


Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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