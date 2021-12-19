Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый
Электрочайник Smeg — это воплощение стиля и функциональности, идеальное дополнение для любой современной кухни. Этот чайник от известного итальянского бренда Smeg отличается элегантным розовым оттенком и ретро-дизайном, который привнесет яркий акцент в интерьер вашего дома. С весом всего 1,3 кг, он легко перемещается и удобен в использовании. Объем в 1,7 литра позволяет быстро приготовить достаточное количество горячей воды для всей семьи или для гостей. С мощностью 2400 Вт чайник быстро закипятит воду, обеспечивая экономию времени в утренней суете. Закрытый тип нагревательного элемента гарантирует равномерный нагрев и устойчивость к накипи, что продлевает срок службы устройства. Корпус из высококачественного металла не только привлекателен внешне, но и долговечен, устойчив к внешним воздействиям и легко очищается. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобство подключения к источнику питания. Хотя заварочный чайник в комплект не входит, этот электрочайник будет отличным помощником для быстрого закипания воды для вашего любимого чая или кофе. Произведенный в Китае, Smeg сочетает в себе международное качество и итальянский шик, делая его незаменимым аксессуаром на вашей кухне.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Достоинства:
Красивый
Недостатки:
нет
Комментарий:
Внешний вид оправдал ожидания. Красивый розовый глянец.
Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03PKEU розовый
Достоинства:
Красивый
Недостатки:
нет
Комментарий:
Внешний вид оправдал ожидания. Красивый розовый глянец.