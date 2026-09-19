Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF04CREU кремовый
Электрочайник Smeg – это высококачественный бытовой прибор, который сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии. Этот электрочайник обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет ему быстро нагревать воду, а объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для семейного использования или офисного применения. Чайник оснащен терморегулятором, что дает возможность точно контролировать температуру нагрева воды. Это особенно удобно для заваривания различных видов чая, требующих определенного температурного режима. Металлический корпус бежевого цвета не только придает устройству современный и элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность и прочность. Электрочайник Smeg весит всего 1,8 кг, что делает его удобным в обращении. Длина сетевого шнура составляет 3 метра, обеспечивая большую свободу выбора места для его размещения. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному нагреву и легкой чистке внутренней части чайника. Чайник не имеет заварочного блока и съемной крышки, что делает его простым в использовании и уходе. Отсутствие подсветки не отвлекает и придает модели классический вид. Производится в Китае под брендом Smeg, который известен своим вниманием к деталям и высокими стандартами качества. Электрочайник Smeg станет не только полезным прибором в вашем доме, но и стильным дополнением к интерьеру кухни, подчеркивая ваш изысканный вкус и стремление к качеству.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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