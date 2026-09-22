Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм
Электрочайник Smeg — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое идеально дополнит вашу кухню. Этот чайник выделяется стильным синим цветом и прочным металлическим корпусом, который гарантирует долговечность и надежность. С мощностью 2400 Вт, чайник быстро нагревает воду, позволяя вам насладиться чашкой горячего напитка в кратчайшие сроки. Объем резервуара составляет 1,7 литра, что достаточно для удовлетворения потребностей всей семьи или компании гостей. Электрочайник оснащен закрытым нагревательным элементом, который обеспечивает равномерное нагревание и легкость в уходе. Несмотря на отсутствие подсветки и терморегулятора, устройство остается простым и удобным в использовании благодаря четкому и функциональному дизайну. Компактный и эргономичный, чайник весит всего 1,6 кг и имеет длину сетевого шнура 3 метра, что обеспечивает большую гибкость в размещении на кухне. Электрочайник не имеет заварочного чайника и съемной крышки, что подчеркивает его простоту и надежность. Произведенный в Китае, под брендом Smeg, этот электрочайник сочетает в себе итальянскую эстетичность и современные технологии, гарантируя приятный опыт его использования каждый день.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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