Top.Mail.Ru
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 5
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 6
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 7
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 8
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 9
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 10
Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 5
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 6
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 7
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 8
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 9
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 10
  • Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730613
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Мощность, Вт
2400
Цвет
синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х23
Вес, кг.
2.4

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм

Электрочайник Smeg — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое идеально дополнит вашу кухню. Этот чайник выделяется стильным синим цветом и прочным металлическим корпусом, который гарантирует долговечность и надежность. С мощностью 2400 Вт, чайник быстро нагревает воду, позволяя вам насладиться чашкой горячего напитка в кратчайшие сроки. Объем резервуара составляет 1,7 литра, что достаточно для удовлетворения потребностей всей семьи или компании гостей. Электрочайник оснащен закрытым нагревательным элементом, который обеспечивает равномерное нагревание и легкость в уходе. Несмотря на отсутствие подсветки и терморегулятора, устройство остается простым и удобным в использовании благодаря четкому и функциональному дизайну. Компактный и эргономичный, чайник весит всего 1,6 кг и имеет длину сетевого шнура 3 метра, что обеспечивает большую гибкость в размещении на кухне. Электрочайник не имеет заварочного чайника и съемной крышки, что подчеркивает его простоту и надежность. Произведенный в Китае, под брендом Smeg, этот электрочайник сочетает в себе итальянскую эстетичность и современные технологии, гарантируя приятный опыт его использования каждый день.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Мощность, Вт
2400
Цвет
синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое идеально дополнит вашу кухню. Этот чайник выделяется стильным синим цветом и прочным металлическим корпусом, который гарантирует долговечность и надежность. С мощностью 2400 Вт, чайник быстро нагревает воду, позволяя вам насладиться чашкой горячего напитка в кратчайшие сроки. Объем резервуара составляет 1,7 литра, что достаточно для удовлетворения потребностей всей семьи или компании гостей. Электрочайник оснащен закрытым нагревательным элементом, который обеспечивает равномерное нагревание и легкость в уходе. Несмотря на отсутствие подсветки и терморегулятора, устройство остается простым и удобным в использовании благодаря четкому и функциональному дизайну. Компактный и эргономичный, чайник весит всего 1,6 кг и имеет длину сетевого шнура 3 метра, что обеспечивает большую гибкость в размещении на кухне. Электрочайник не имеет заварочного чайника и съемной крышки, что подчеркивает его простоту и надежность. Произведенный в Китае, под брендом Smeg, этот электрочайник сочетает в себе итальянскую эстетичность и современные технологии, гарантируя приятный опыт его использования каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Smeg KLF03SBMEU синий шторм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...