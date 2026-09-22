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Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий

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Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 5
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 6
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 7
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 8
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 9
Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 5
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 6
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 7
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 8
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 9
  • Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730615
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Характеристики

Бренд
Smeg
Мощность, Вт
2400
Цвет
синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х23
Вес, кг.
2.4

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий

Электрочайник Smeg – это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, которые делают его идеальным выбором для вашей кухни. Изготовленный из металла, чайник обладает прочностью и долговечностью, а его элегантный синий цвет добавит изюминку вашему интерьеру. С весом всего 1,6 кг, этот чайник является легким и удобным в использовании. Длинный сетевой шнур в 3 метра позволяет свободно разместить чайник на кухне, не задумываясь о близости к розетке. Мощностью 2400 Вт он гарантирует быстрое закипание воды, экономя ваше время, а вместимость 1,7 л делает его пригодным для приготовления напитков для всей семьи или небольшого собрания. Электрочайник Smeg оснащен закрытым нагревательным элементом, который способствует более равномерному нагреву и упрощает процесс очистки. Несмотря на отсутствие подсветки и терморегулятора, чайник прекрасно справляется с основной функцией – быстрым кипячением воды. Изготовленный в Китае, этот стильный электроприбор является частью продукции знаменитого итальянского бренда Smeg, известного своим высоким качеством и шикарным дизайном. Чайник не оснащен заварочным отделением и съемной крышкой, что делает его эксплуатацию максимально простой и удобной.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03NBEU темно-синий




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Характеристики
Бренд
Smeg
Мощность, Вт
2400
Цвет
синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg – это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, которые делают его идеальным выбором для вашей кухни. Изготовленный из металла, чайник обладает прочностью и долговечностью, а его элегантный синий цвет добавит изюминку вашему интерьеру. С весом всего 1,6 кг, этот чайник является легким и удобным в использовании. Длинный сетевой шнур в 3 метра позволяет свободно разместить чайник на кухне, не задумываясь о близости к розетке. Мощностью 2400 Вт он гарантирует быстрое закипание воды, экономя ваше время, а вместимость 1,7 л делает его пригодным для приготовления напитков для всей семьи или небольшого собрания. Электрочайник Smeg оснащен закрытым нагревательным элементом, который способствует более равномерному нагреву и упрощает процесс очистки. Несмотря на отсутствие подсветки и терморегулятора, чайник прекрасно справляется с основной функцией – быстрым кипячением воды. Изготовленный в Китае, этот стильный электроприбор является частью продукции знаменитого итальянского бренда Smeg, известного своим высоким качеством и шикарным дизайном. Чайник не оснащен заварочным отделением и съемной крышкой, что делает его эксплуатацию максимально простой и удобной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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