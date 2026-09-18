Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой
Электрочайник Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Мощность чайника составляет 2400 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды. Объем резервуара в 1,7 литра идеален как для семьи, так и для приема гостей. Этот чайник оснащен терморегулятором, что позволяет выбрать идеальную температуру для заваривания различных видов чая и других горячих напитков. Бренд Smeg славится своим стильным ретро-дизайном, и голубой цвет этого чайника станет ярким акцентом в любом интерьере. Корпус из металла не только придает изделию стильный внешний вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, что упрощает процесс его чистки и делает устройство более безопасным в использовании. Страна производитель — Китай, что говорит о высоком качестве сборки при разумной цене. Вес чайника составляет 1,7 кг, что делает его удобным и стабильным в эксплуатации. Несмотря на отсутствие съемной крышки и заварочного чайника, данная модель идеально подходит для тех, кто ценит классику и надежность. Хотя в чайнике отсутствуют подсветка и дополнительные декоративные элементы, его лаконичный и элегантный дизайн делает его идеальным выбором для современной кухни. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобное размещение устройства на кухне.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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