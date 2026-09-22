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Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный

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Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 5
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 6
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 7
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 8
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 9
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 10
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 11
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 12
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 13
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 14
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 15
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 16
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 17
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 18
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 19
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 20
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 21
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 22
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 23
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 24
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 25
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 26
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 27
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 28
Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 5
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 6
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 7
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 8
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 9
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 10
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 11
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 12
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 13
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 14
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 15
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 16
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 17
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 18
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 19
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 20
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 21
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 22
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 23
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 24
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 25
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 26
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 27
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 28
  • Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730612
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Характеристики

Бренд
Smeg
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный

Электрический чайник, мощность 2400 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03BLMEU матовый черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
3
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2400 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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