Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EAC кремовый
Электрочайник KitchenAid – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашей кухни. Выполненный в изысканном бежевом цвете, этот чайник станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. С мощностью в 2400 Вт, он быстро доведет до кипения до 1,7 литров воды, обеспечивая удобство и скорость процесса приготовления горячих напитков. Одним из ключевых преимуществ этого чайника является наличие терморегулятора, который позволяет вам выбрать оптимальную температуру воды для различных типов напитков. Это особенно важно для гурманов, предпочитающих заваривать определенные сорта чая или кофе при строго определенных температурах. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает долговечность и надежность использования, а прочный металлический корпус придает чайнику не только стильный внешний вид, но и устойчивость к внешним воздействиям. Весит всего 1,3 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне. Произведенный в Китае, этот электрочайник сочетает в себе качество исполнения и передовые технологии, характерные для продукции KitchenAid. Отсутствие подсветки компенсируется элегантным дизайном и продуманной функциональностью, что делает его идеальным выбором для современного дома.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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