Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EER красный
Электрочайник KitchenAid — это стильное и функциональное дополнение к любой кухне, которое гармонично сочетает в себе высокую мощность и удобство использования. Выполненный в ярком красном цвете, он непременно станет акцентом вашего интерьера. Вес прибора составляет 1,3 кг, что делает его достаточно легким для повседневного использования. С мощностью 2400 Вт чайник обеспечивает быстрое кипячение воды, что особенно удобно в утренние часы или при приеме гостей. Объем чайника составляет 1,7 литра, что позволяет готовить горячие напитки для всей семьи или компании друзей. Отсутствие подсветки компенсируется наличием терморегулятора, который позволяет точно настроить необходимую температуру воды для ваших напитков. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, что не только повышает его долговечность, но и облегчает уход за прибором. Металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость, а также придает эстетичный внешний вид. KitchenAid — это бренд, который известен своим качеством и надежностью, и этот чайник, произведенный в Китае, не исключение.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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