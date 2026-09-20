Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB черный
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB черный
Чайник KitchenAid 5KEK1522 сочетает в себе яркий дизайн с превосходным качеством и долговечностью. Как знаменитый планетарный миксер KitchenAid стал украшением многих кухонь, так и чайник Artisan займет достойное место среди вашей бытовой техники. Инновационная регулировка нагрева воды от 50град. C до 100град. C с интервалом 10град. C позволит вам выбирать идеальную температуру для своего любимого напитка. Техника заваривания играет важную роль и не дает напитку приобрести искаженный, неправильный вкус. Например, раскрыть все тонкости белого чая вы сможете при температуре 70град. C, многие сорта зеленого чая не потеряют своих целебных свойств, если выдержать правильную температуру заваривания — 80град. C, а получить выразительный и насыщенный вкус кофе вы сможете при 90град. C. Благодаря двустенной конструкции вода закипает почти бесшумно и остается горячей в течение достаточно длительного времени, а внешняя стенка чайника при этом холодная. Прочный металлический корпус делает чайник устойчивым и надежным. Встроенный термоиндикатор покажет температуру внутри и в случае, если чайник не находится на своем основании. Комфорт предусмотрен даже в мелочах: прорезиненная удобная ручка, световой индикатор уровня нагрева, вращающееся на 360 град. градусов основание с местом для хранения шнура, нескользящие ножки, технология плавного открытия крышки, фильтр очистки воды от накипи — все способствует тому, чтобы ваше чаепитие было идеальным.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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