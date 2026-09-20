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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB черный

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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 1
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 2
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 3
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522 1.5л. 2400Вт черный матовый/серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495610
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB черный

Чайник KitchenAid 5KEK1522 сочетает в себе яркий дизайн с превосходным качеством и долговечностью. Как знаменитый планетарный миксер KitchenAid стал украшением многих кухонь, так и чайник Artisan займет достойное место среди вашей бытовой техники. Инновационная регулировка нагрева воды от 50град. C до 100град. C с интервалом 10град. C позволит вам выбирать идеальную температуру для своего любимого напитка. Техника заваривания играет важную роль и не дает напитку приобрести искаженный, неправильный вкус. Например, раскрыть все тонкости белого чая вы сможете при температуре 70град. C, многие сорта зеленого чая не потеряют своих целебных свойств, если выдержать правильную температуру заваривания — 80град. C, а получить выразительный и насыщенный вкус кофе вы сможете при 90град. C. Благодаря двустенной конструкции вода закипает почти бесшумно и остается горячей в течение достаточно длительного времени, а внешняя стенка чайника при этом холодная. Прочный металлический корпус делает чайник устойчивым и надежным. Встроенный термоиндикатор покажет температуру внутри и в случае, если чайник не находится на своем основании. Комфорт предусмотрен даже в мелочах: прорезиненная удобная ручка, световой индикатор уровня нагрева, вращающееся на 360 град. градусов основание с местом для хранения шнура, нескользящие ножки, технология плавного открытия крышки, фильтр очистки воды от накипи — все способствует тому, чтобы ваше чаепитие было идеальным.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB черный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник KitchenAid 5KEK1522 сочетает в себе яркий дизайн с превосходным качеством и долговечностью. Как знаменитый планетарный миксер KitchenAid стал украшением многих кухонь, так и чайник Artisan займет достойное место среди вашей бытовой техники. Инновационная регулировка нагрева воды от 50град. C до 100град. C с интервалом 10град. C позволит вам выбирать идеальную температуру для своего любимого напитка. Техника заваривания играет важную роль и не дает напитку приобрести искаженный, неправильный вкус. Например, раскрыть все тонкости белого чая вы сможете при температуре 70град. C, многие сорта зеленого чая не потеряют своих целебных свойств, если выдержать правильную температуру заваривания — 80град. C, а получить выразительный и насыщенный вкус кофе вы сможете при 90град. C. Благодаря двустенной конструкции вода закипает почти бесшумно и остается горячей в течение достаточно длительного времени, а внешняя стенка чайника при этом холодная. Прочный металлический корпус делает чайник устойчивым и надежным. Встроенный термоиндикатор покажет температуру внутри и в случае, если чайник не находится на своем основании. Комфорт предусмотрен даже в мелочах: прорезиненная удобная ручка, световой индикатор уровня нагрева, вращающееся на 360 град. градусов основание с местом для хранения шнура, нескользящие ножки, технология плавного открытия крышки, фильтр очистки воды от накипи — все способствует тому, чтобы ваше чаепитие было идеальным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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