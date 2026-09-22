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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
31 х 24 х 22 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730735
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Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1701EBM матовый черный
Электрочайник KitchenAid — это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, которое идеально вписывается в современный интерьер кухни. Чайник выполнен из прочного металла и представлен в элегантном черном цвете, что придает ему изысканность и долговечность.
С мощностью в 2400 Вт этот чайник быстро вскипятит воду, обеспечивая экономию времени даже при максимальном объеме в 1,7 литра. Плавная работа устройства и его эффективность делают его незаменимым помощником на вашей кухне.
Среди ключевых характеристик чайника — наличие терморегулятора, который позволяет выбрать оптимальную температуру нагрева воды, что особенно удобно для заваривания различных сортов чая и приготовления других горячих напитков. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником.
Вес устройства составляет всего 1,3 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Несмотря на отсутствие подсветки, чайник обладает всеми необходимыми функциями для комфортной эксплуатации.
Это современное и надежное устройство от бренда KitchenAid произведено в Китае и соответствует высоким стандартам качества, ожиданиям даже самых требовательных пользователей.
Электрочайник KitchenAid — это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, которое идеально вписывается в современный интерьер кухни. Чайник выполнен из прочного металла и представлен в элегантном черном цвете, что придает ему изысканность и долговечность.
С мощностью в 2400 Вт этот чайник быстро вскипятит воду, обеспечивая экономию времени даже при максимальном объеме в 1,7 литра. Плавная работа устройства и его эффективность делают его незаменимым помощником на вашей кухне.
Среди ключевых характеристик чайника — наличие терморегулятора, который позволяет выбрать оптимальную температуру нагрева воды, что особенно удобно для заваривания различных сортов чая и приготовления других горячих напитков. Закрытый тип нагревательного элемента способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником.
Вес устройства составляет всего 1,3 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Несмотря на отсутствие подсветки, чайник обладает всеми необходимыми функциями для комфортной эксплуатации.
Это современное и надежное устройство от бренда KitchenAid произведено в Китае и соответствует высоким стандартам качества, ожиданиям даже самых требовательных пользователей.
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