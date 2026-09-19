Чайник электрический Smeg KLF05PGEU пастельный зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
бирюза
Прочее
индикация включения
Страна производства
Италия
Мощность, Вт
1400
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.9
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF05PGEU пастельный зеленый
Электрический чайник Smeg KLF05PBEU выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнёт индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Обеспечивает быстрый нагрев, максимальный комфорт и безопасность использования. Корпус с двойными стенками: внешние изготовлены из пластика, внутренние – из нержавеющей стали.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
бирюза
Прочее
индикация включения
Страна производства
Италия
Мощность, Вт
1400
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
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Материал корпуса
металл/пластик
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Smeg KLF05PBEU выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнёт индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Обеспечивает быстрый нагрев, максимальный комфорт и безопасность использования. Корпус с двойными стенками: внешние изготовлены из пластика, внутренние – из нержавеющей стали.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
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