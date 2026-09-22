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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь

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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 1
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 2
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 3
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 4
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 5
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 6
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 7
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 8
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 9
Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
261 x 178 x 226 мм
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 1
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 2
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 3
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 4
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 5
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 6
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 7
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 8
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 9
  • Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730731
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
261 x 178 x 226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х21
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь

Электрочайник KitchenAid представляет собой стильное и функциональное устройство для быстрого кипячения воды. С весом всего 1,14 кг, этот чайник легко перемещать, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечивает удобство размещения на кухне. Мощность устройства составляет 2200 Вт, что гарантирует быстрое нагревание воды до кипения. Объем в 1,25 литра позволяет приготовить достаточно воды для нескольких чашек чая или кофе. Несмотря на отсутствие заварочного чайника и терморегулятора, этот чайник компенсирует это надежностью и простотой в использовании. Электрочайник выполнен в элегантном серебристом цвете и изготовлен из прочного металла, что не только придает ему современный вид, но и способствует долговечности. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе, а съемная крышка позволяет без труда наполнять чайник водой и очищать его. Производится KitchenAid в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание качества и доступной цены. Этот электрочайник станет стильным дополнением вашей кухни, а также надежным помощником в приготовлении горячих напитков.

Отзывы о товаре Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
261 x 178 x 226 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник KitchenAid представляет собой стильное и функциональное устройство для быстрого кипячения воды. С весом всего 1,14 кг, этот чайник легко перемещать, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечивает удобство размещения на кухне. Мощность устройства составляет 2200 Вт, что гарантирует быстрое нагревание воды до кипения. Объем в 1,25 литра позволяет приготовить достаточно воды для нескольких чашек чая или кофе. Несмотря на отсутствие заварочного чайника и терморегулятора, этот чайник компенсирует это надежностью и простотой в использовании. Электрочайник выполнен в элегантном серебристом цвете и изготовлен из прочного металла, что не только придает ему современный вид, но и способствует долговечности. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе, а съемная крышка позволяет без труда наполнять чайник водой и очищать его. Производится KitchenAid в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание качества и доступной цены. Этот электрочайник станет стильным дополнением вашей кухни, а также надежным помощником в приготовлении горячих напитков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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