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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
261 x 178 x 226 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730731
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Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222ESX нержавеющая сталь
Электрочайник KitchenAid представляет собой стильное и функциональное устройство для быстрого кипячения воды. С весом всего 1,14 кг, этот чайник легко перемещать, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечивает удобство размещения на кухне.
Мощность устройства составляет 2200 Вт, что гарантирует быстрое нагревание воды до кипения. Объем в 1,25 литра позволяет приготовить достаточно воды для нескольких чашек чая или кофе. Несмотря на отсутствие заварочного чайника и терморегулятора, этот чайник компенсирует это надежностью и простотой в использовании.
Электрочайник выполнен в элегантном серебристом цвете и изготовлен из прочного металла, что не только придает ему современный вид, но и способствует долговечности. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе, а съемная крышка позволяет без труда наполнять чайник водой и очищать его.
Производится KitchenAid в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание качества и доступной цены. Этот электрочайник станет стильным дополнением вашей кухни, а также надежным помощником в приготовлении горячих напитков.
Электрочайник KitchenAid представляет собой стильное и функциональное устройство для быстрого кипячения воды. С весом всего 1,14 кг, этот чайник легко перемещать, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечивает удобство размещения на кухне.
Мощность устройства составляет 2200 Вт, что гарантирует быстрое нагревание воды до кипения. Объем в 1,25 литра позволяет приготовить достаточно воды для нескольких чашек чая или кофе. Несмотря на отсутствие заварочного чайника и терморегулятора, этот чайник компенсирует это надежностью и простотой в использовании.
Электрочайник выполнен в элегантном серебристом цвете и изготовлен из прочного металла, что не только придает ему современный вид, но и способствует долговечности. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе, а съемная крышка позволяет без труда наполнять чайник водой и очищать его.
Производится KitchenAid в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание качества и доступной цены. Этот электрочайник станет стильным дополнением вашей кухни, а также надежным помощником в приготовлении горячих напитков.
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