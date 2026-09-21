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Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0)

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Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
рисунок, синий
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
  • Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714078
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительный цвет
синий
Защита
автоотключение при отсутствии воды
Основной цвет
рисунок
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
рисунок, синий
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.81

Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0)

Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0)

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительный цвет
синий
Защита
автоотключение при отсутствии воды
Основной цвет
рисунок
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Развернуть
Цвет
рисунок, синий
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Ariete 2869 Capri (00C28690CAR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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