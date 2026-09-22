Чайник электрический Bosch TWK4M221 белый
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720254
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х23
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4M221 белый
Электрочайник Bosch TWK4M221 вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1,7 л. Модель выполнена в белом цвете.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Электрочайник Bosch TWK4M221 вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1,7 л. Модель выполнена в белом цвете.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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