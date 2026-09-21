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Чайник электрический Bosch TWK3M123 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK3M123

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Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
265х255х225
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK3M123 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703360
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Bosch TWK3M123
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Габариты (ВxГxШ), мм
265х255х225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3M123

Откройте для себя идеальное сочетание стиля и функциональности с электрическим чайником Bosch TWK3M123. Этот элегантный прибор, выполненный из прочного пластика в изысканном черном цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С объемом 1,7 литра, он легко обеспечит горячими напитками всю семью, а скрытый нагревательный элемент и мощность 2400 Вт гарантируют быстрое кипячение воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3M123




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Bosch TWK3M123
Развернуть
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Габариты (ВxГxШ), мм
265х255х225
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя идеальное сочетание стиля и функциональности с электрическим чайником Bosch TWK3M123. Этот элегантный прибор, выполненный из прочного пластика в изысканном черном цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С объемом 1,7 литра, он легко обеспечит горячими напитками всю семью, а скрытый нагревательный элемент и мощность 2400 Вт гарантируют быстрое кипячение воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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