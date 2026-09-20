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Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый

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Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520114
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
наличие термометра
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
бежевый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х22
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый

Мощный и вместительный чайник Kitfort KT-6150 подойдёт для особых встреч с семьёй и друзьями. А лаконичный винтажный дизайн придётся по душе любой хозяйке, и отлично впишется в ваш интерьер.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6150-1 бежевый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
наличие термометра
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
бежевый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Развернуть
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и вместительный чайник Kitfort KT-6150 подойдёт для особых встреч с семьёй и друзьями. А лаконичный винтажный дизайн придётся по душе любой хозяйке, и отлично впишется в ваш интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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