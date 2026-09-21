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Чайник электрический Kitfort КТ-6172 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6172

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Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
226 х 180 х 291 мм
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6172 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709141
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
226 х 180 х 291 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х21
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6172

Электрочайник Kitfort представляет собой стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря своему серебристому цвету, он легко впишется в любой интерьер, добавив ему элегантности и современности. Данный чайник оборудован мощным нагревательным элементом закрытого типа, что обеспечивает его долговечность и безопасность. С мощностью 2200 Вт он быстро нагревает воду, позволяя экономить ваше время. Объем резервуара составляет 1,7 литра, что достаточно для приготовления нескольких чашек чая или кофе сразу. Вес чайника всего 1,5 кг, что делает его удобным в использовании и перемещении. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает определенную гибкость при его установке на кухне. Обратите внимание, что данный чайник не имеет встроенного заварочного устройства. Электрочайник Kitfort — это сочетание качества, стиля и практичности, которое делает его отличным выбором для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6172




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
226 х 180 х 291 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Kitfort представляет собой стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря своему серебристому цвету, он легко впишется в любой интерьер, добавив ему элегантности и современности. Данный чайник оборудован мощным нагревательным элементом закрытого типа, что обеспечивает его долговечность и безопасность. С мощностью 2200 Вт он быстро нагревает воду, позволяя экономить ваше время. Объем резервуара составляет 1,7 литра, что достаточно для приготовления нескольких чашек чая или кофе сразу. Вес чайника всего 1,5 кг, что делает его удобным в использовании и перемещении. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает определенную гибкость при его установке на кухне. Обратите внимание, что данный чайник не имеет встроенного заварочного устройства. Электрочайник Kitfort — это сочетание качества, стиля и практичности, которое делает его отличным выбором для ежедневного использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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