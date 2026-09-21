Чайник электрический Kitfort КТ-6172
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6172
Электрочайник Kitfort представляет собой стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря своему серебристому цвету, он легко впишется в любой интерьер, добавив ему элегантности и современности. Данный чайник оборудован мощным нагревательным элементом закрытого типа, что обеспечивает его долговечность и безопасность. С мощностью 2200 Вт он быстро нагревает воду, позволяя экономить ваше время. Объем резервуара составляет 1,7 литра, что достаточно для приготовления нескольких чашек чая или кофе сразу. Вес чайника всего 1,5 кг, что делает его удобным в использовании и перемещении. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает определенную гибкость при его установке на кухне. Обратите внимание, что данный чайник не имеет встроенного заварочного устройства. Электрочайник Kitfort — это сочетание качества, стиля и практичности, которое делает его отличным выбором для ежедневного использования.
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Теги товара: стеклянные, металлические, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, металлические, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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