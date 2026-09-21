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Чайный набор Kitfort КТ-6779 купить с доставкой в Москве
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Чайный набор Kitfort КТ-6779

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Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 1
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 2
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 3
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 4
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 5
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 6
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 7
Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайный набор
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.2
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
430х240х275
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 1
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 2
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 3
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 4
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 5
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 6
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 7
  • Чайный набор Kitfort КТ-6779 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709201
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
24
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6779
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.2
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
430х240х275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х22
Вес, кг.
3.2

Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6779

Чайный набор KT-6779 поможет создавать вкусные и ароматные напитки. Чайник быстро вскипятит воду, а заварочный чайник позволит создать настоящие шедевры. Прочный корпус из стеклокерамики обеспечит долгий срок службы и надёжность каждого элемента.

Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6779




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
24
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6779
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.2
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
430х240х275
Страна производитель
Китай
Описание
Чайный набор KT-6779 поможет создавать вкусные и ароматные напитки. Чайник быстро вскипятит воду, а заварочный чайник позволит создать настоящие шедевры. Прочный корпус из стеклокерамики обеспечит долгий срок службы и надёжность каждого элемента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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