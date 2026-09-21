Чайный набор Kitfort КТ-6779
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Характеристики
Тип товара
Чайный набор
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.2
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
430х240х275
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
24
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6779
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.2
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
430х240х275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х22
Вес, кг.
3.2
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6779
Чайный набор KT-6779 поможет создавать вкусные и ароматные напитки. Чайник быстро вскипятит воду, а заварочный чайник позволит создать настоящие шедевры. Прочный корпус из стеклокерамики обеспечит долгий срок службы и надёжность каждого элемента.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
24
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6779
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.2
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
430х240х275
Страна производитель
Китай
Чайный набор KT-6779 поможет создавать вкусные и ароматные напитки. Чайник быстро вскипятит воду, а заварочный чайник позволит создать настоящие шедевры. Прочный корпус из стеклокерамики обеспечит долгий срок службы и надёжность каждого элемента.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
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