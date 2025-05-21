Top.Mail.Ru
Чайник электрический Bosch TWK3P423 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Bosch TWK3P423

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 10
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 11
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 12
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 13
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 14
Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 10
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 11
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 12
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 13
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 14
  • Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388947
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P423

Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P423

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Джеймсбонд

Достоинства:


Комментарий:
Коробка в ужасном состоянии приехала ,на месте стыка при закипании под давлением пропускает пар ,с учетом использованных бонусов и дополнительных балов за покупку чайник вышел 1800₽ оценку не снизил )
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник . В работе уже не первый день и никаких проблем с ним не испытываем . Долго выбирали и рады, что выбрали именно этот чайник .
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, доставка быстрая, упаковка отличная!! всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, все работает!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый! Немного носик пахнет пластиком, думаю пройдет
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Валерия Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, быстро варится, тихо. высокий
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Неудобная крышка! Она не открывается на 90 градусов, воду из фильтра наливать невозможно. Из под крана еще можно налить, наклонив.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Джеймсбонд

Достоинства:


Комментарий:
Коробка в ужасном состоянии приехала ,на месте стыка при закипании под давлением пропускает пар ,с учетом использованных бонусов и дополнительных балов за покупку чайник вышел 1800₽ оценку не снизил )
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник . В работе уже не первый день и никаких проблем с ним не испытываем . Долго выбирали и рады, что выбрали именно этот чайник .
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, доставка быстрая, упаковка отличная!! всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, все работает!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый! Немного носик пахнет пластиком, думаю пройдет
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Валерия Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, быстро варится, тихо. высокий
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Неудобная крышка! Она не открывается на 90 градусов, воду из фильтра наливать невозможно. Из под крана еще можно налить, наклонив.


Чайник электрический Bosch TWK3P423 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...