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Чайник электрический Bosch TWK2M161 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK2M161

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Чайник электрический Bosch TWK2M161
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692249
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23.7
Дополнительная информация
защита от перегрева
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M161

Преобразите ваш кухонный уголок с электрическим чайником Bosch TWK2M161, который сочетает в себе идеальный стиль, функциональность и надежность. Этот элегантный чайник станет не только практичным помощником, но и стильным элементом вашего интерьера. Электрический чайник Bosch TWK2M161 — надежный и стильный выбор для любителей чая и кофе. Этот чайник позволит вам быстро и удобно готовить горячие напитки, добавив элегантности в любой кухонный интерьер. Приобретите Bosch TWK2M161 и наслаждайтесь новыми уровнями комфорта и стиля!



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK2M161

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, стильный. Довольна покупкой.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23.7
Дополнительная информация
защита от перегрева
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Описание
Преобразите ваш кухонный уголок с электрическим чайником Bosch TWK2M161, который сочетает в себе идеальный стиль, функциональность и надежность. Этот элегантный чайник станет не только практичным помощником, но и стильным элементом вашего интерьера. Электрический чайник Bosch TWK2M161 — надежный и стильный выбор для любителей чая и кофе. Этот чайник позволит вам быстро и удобно готовить горячие напитки, добавив элегантности в любой кухонный интерьер. Приобретите Bosch TWK2M161 и наслаждайтесь новыми уровнями комфорта и стиля!


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, стильный. Довольна покупкой.


Чайник электрический Bosch TWK2M161 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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