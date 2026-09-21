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Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726

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Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 1
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 2
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 3
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 4
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 5
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 6
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
220х190х210
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 1
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 2
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 3
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 4
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 5
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 6
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690639
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительный цвет
коричневый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Kitfort КТ-6726
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1
Комплектация
чайник, подставка, руководство по эксплуатации
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
220х190х210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726

Чайник KT-6726 предназначен для кипячения и нагрева воды и приготовления кофе способами кемекс и пуровер. Контролировать пролив воды с помощью обычного чайника неудобно из-за широкого носика, а длинный носик поможет вам сделать идеальный напиток.

Отзывы о товаре Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительный цвет
коричневый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
нет
Развернуть
Серия
Kitfort КТ-6726
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1
Комплектация
чайник, подставка, руководство по эксплуатации
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
220х190х210
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник KT-6726 предназначен для кипячения и нагрева воды и приготовления кофе способами кемекс и пуровер. Контролировать пролив воды с помощью обычного чайника неудобно из-за широкого носика, а длинный носик поможет вам сделать идеальный напиток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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