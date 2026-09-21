Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
220х190х210
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690639
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительный цвет
коричневый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Kitfort КТ-6726
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1
Комплектация
чайник, подставка, руководство по эксплуатации
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
220х190х210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х19
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6726
Чайник KT-6726 предназначен для кипячения и нагрева воды и приготовления кофе способами кемекс и пуровер. Контролировать пролив воды с помощью обычного чайника неудобно из-за широкого носика, а длинный носик поможет вам сделать идеальный напиток.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительный цвет
коричневый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
нет
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Серия
Kitfort КТ-6726
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1
Комплектация
чайник, подставка, руководство по эксплуатации
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
220х190х210
Страна производитель
Китай
Чайник KT-6726 предназначен для кипячения и нагрева воды и приготовления кофе способами кемекс и пуровер. Контролировать пролив воды с помощью обычного чайника неудобно из-за широкого носика, а длинный носик поможет вам сделать идеальный напиток.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные
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