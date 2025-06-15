Чайник электрический Kitfort КТ-6116
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик (двойные стенки)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481184
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение при закипании
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка крышки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик (двойные стенки)
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х20
Вес, кг.
2.2
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6116
Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-6116 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температур: 40, 70, 80, 85, 90 и 95°С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания.
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Теги товара: с терморегулятором, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение при закипании
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка крышки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
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Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик (двойные стенки)
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-6116 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температур: 40, 70, 80, 85, 90 и 95°С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: с терморегулятором, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: с терморегулятором, черные
Достоинства:
Комментарий:
Вполне приличный чайник. Увесистый. Есть надежда, что настоящий металл все-таки присутствует. Управление интуитивно понятное. Из минусов-завышенная цена и дырявая коробка. Но сам товар целый и доставлен вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник,современный,все на русском языке,очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Чайник в целом очень понравился! Взяли в офис и домой. Думаю еще на дачу купим .
Достоинства:
Комментарий:
Удивительно, но заваривать в нём чай оказалось удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Аналог BORK, но не совсем. Отсутствуют две кнопки, а вследствии этого отсутствуют две функции в отличии от BORK. 1/Нет отдельной кнопки кипячения воды, из-за этого при любом кипячении чайника срабатывает заварочный механизм. Но есть другой способ чтобы при каждом кипячении воды не срабатывала заварочная система, нужно поставить выбор чая и крепость чая на ручной режим. В таком случае когда чай заварен и вам через какое-то время требуется его только подогреть, то заварочная система срабатывать не будет. 2/Нет регулирующей кнопки подъёма и опускания заварника, из-за этого заварка происходит только с опущенным заварником, а не верх-низ. Но чайник всё равно хороший и без этих функций. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Из минусов. 1. Нет вайфая. 2. Звуковое сопровождение нельзя отключить и звук не самый приятный. 3. Нет отдельной кнопки для простого кипячения. 4. Везде английский. Из плюсов. 1. Чайник прикольный, пользоваться приятно. 2. Заваривает хорошо на разных режимах. 3. Сделан добротно. 4. Огромное множество флаеров с промоподарками и всякими развлечениями. 5. Продукт качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился. Стильный , красивый дизайн. Наличие широкого горла облегчает уход за ним. Взозможность заваривать чай непосредственно в нём ,тоже лишней не будет. Подогрев до нужной температуры экономит наше время и упрощает нам жизнь. Я довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Внешне оставляет впечатление качественного товара. Боюсь, правда, вид испортится если будем заваривать чай непосредственно в нём... Сейчас только приехал к нам, будем пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
У меня есть такой чайник Борк. Купила на дачу аналог. От фирмы китфорт, функционал у этого лучше и понятнее . Цена почти в 10 раз меньше , отличия мииимальны.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и качественный чайник! Очень много режимов для заваривания чая, также сам элемент для заварки можно снять. Также хочется отметить, что у заварника есть прикольная функция - он автоматически спускается и поднимается. Очень понятная и простая инструкция, разбираешься буквально за 5 минут. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник кипятит :) Купил на замену более простому чайнику верой и правдой прослужившему 10 лет. Выбирал чтобы был прозрачным и было видео количество воды. В модели есть разные функции но пока их не пробовал, просто кипячу воду :)
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целый и в срок. Отличный чайник, полностью соответствует описанию. Емкость для заварки опускается в зависимости от заданных настроек. Многие пишут про налет - обратите внимание на воду, которую заливаете, после использования воды из фильтра - всё в порядке. Сам чайник выглядит красиво, хорошо вписался в интерьер
Чайник электрический Kitfort КТ-6116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6116
Достоинства:
Комментарий:
Вполне приличный чайник. Увесистый. Есть надежда, что настоящий металл все-таки присутствует. Управление интуитивно понятное. Из минусов-завышенная цена и дырявая коробка. Но сам товар целый и доставлен вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник,современный,все на русском языке,очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Чайник в целом очень понравился! Взяли в офис и домой. Думаю еще на дачу купим .
Достоинства:
Комментарий:
Удивительно, но заваривать в нём чай оказалось удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Аналог BORK, но не совсем. Отсутствуют две кнопки, а вследствии этого отсутствуют две функции в отличии от BORK. 1/Нет отдельной кнопки кипячения воды, из-за этого при любом кипячении чайника срабатывает заварочный механизм. Но есть другой способ чтобы при каждом кипячении воды не срабатывала заварочная система, нужно поставить выбор чая и крепость чая на ручной режим. В таком случае когда чай заварен и вам через какое-то время требуется его только подогреть, то заварочная система срабатывать не будет. 2/Нет регулирующей кнопки подъёма и опускания заварника, из-за этого заварка происходит только с опущенным заварником, а не верх-низ. Но чайник всё равно хороший и без этих функций. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Из минусов. 1. Нет вайфая. 2. Звуковое сопровождение нельзя отключить и звук не самый приятный. 3. Нет отдельной кнопки для простого кипячения. 4. Везде английский. Из плюсов. 1. Чайник прикольный, пользоваться приятно. 2. Заваривает хорошо на разных режимах. 3. Сделан добротно. 4. Огромное множество флаеров с промоподарками и всякими развлечениями. 5. Продукт качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился. Стильный , красивый дизайн. Наличие широкого горла облегчает уход за ним. Взозможность заваривать чай непосредственно в нём ,тоже лишней не будет. Подогрев до нужной температуры экономит наше время и упрощает нам жизнь. Я довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Внешне оставляет впечатление качественного товара. Боюсь, правда, вид испортится если будем заваривать чай непосредственно в нём... Сейчас только приехал к нам, будем пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
У меня есть такой чайник Борк. Купила на дачу аналог. От фирмы китфорт, функционал у этого лучше и понятнее . Цена почти в 10 раз меньше , отличия мииимальны.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и качественный чайник! Очень много режимов для заваривания чая, также сам элемент для заварки можно снять. Также хочется отметить, что у заварника есть прикольная функция - он автоматически спускается и поднимается. Очень понятная и простая инструкция, разбираешься буквально за 5 минут. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник кипятит :) Купил на замену более простому чайнику верой и правдой прослужившему 10 лет. Выбирал чтобы был прозрачным и было видео количество воды. В модели есть разные функции но пока их не пробовал, просто кипячу воду :)
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целый и в срок. Отличный чайник, полностью соответствует описанию. Емкость для заварки опускается в зависимости от заданных настроек. Многие пишут про налет - обратите внимание на воду, которую заливаете, после использования воды из фильтра - всё в порядке. Сам чайник выглядит красиво, хорошо вписался в интерьер