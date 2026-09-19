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Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-S3020

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Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3020 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380708
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3020

Дизайн чайника Hyundai HYK-S3020 выполнен в серебристой расцветке и дополнен яркой LED подсветкой, которая оповещает о работе устройства. Объем чайника 2 литра, благодаря чему можно напоить горячими напитками большую семью. %0AВес чайника составляет 0,9 кг. Чайник имеет контроллер STRIX — надежный и долговечный контроллер английской компании с дополнительной гарантией 10 лет. Корпус выполнен из стали SUS304 с повышенной стойкости к окислению и коррозии. Электрочайник оснащен индикатором включения и уровнем воды, есть фильтр от накипи, отключается при включении без воды. Объем 1,7/мощность 2200Вт%0A

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S3020




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн чайника Hyundai HYK-S3020 выполнен в серебристой расцветке и дополнен яркой LED подсветкой, которая оповещает о работе устройства. Объем чайника 2 литра, благодаря чему можно напоить горячими напитками большую семью. %0AВес чайника составляет 0,9 кг. Чайник имеет контроллер STRIX — надежный и долговечный контроллер английской компании с дополнительной гарантией 10 лет. Корпус выполнен из стали SUS304 с повышенной стойкости к окислению и коррозии. Электрочайник оснащен индикатором включения и уровнем воды, есть фильтр от накипи, отключается при включении без воды. Объем 1,7/мощность 2200Вт%0A
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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