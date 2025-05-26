Чайник электрический Philips HD9339/80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412246
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Philips HD9339/80
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник с небольшой подсветкой. Относительно тихий. Остаётся конденсат на прозрачной колбе, но мне это не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник. отвечает заявленным характеристикам. не пахнет . рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайником пользуюсь больше месяца, нравится. Искал именно стеклянный, без лишних функций. Выбирал и среди дорогих моделей Bork. В итоге остановился на Philips, порадовал дизайн (который на мой вкус гораздо круче, чем у стеклянных Bork) и отличное соотношение цена-качество. Среди плюсов также красивая подсветка и шкала с объемом воды в кружках. Весь объем кипятит за 6 минут, причем довольно тихо, он тише всех чайников, которые были у меня раньше.
Достоинства:
Комментарий:
хороший. быстро нагревается воду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, как и всегда Philips на высоте. Пришёл с очень сильным и резким запахом, ну оно и понятно, новый, свежий клей, без запаха ни как. Проблема решена по рекомендации производителя : полный чайник воды, пол лимона - вскипятить, слить воду, ещё раз вскипятить уже без лимона и всё отлично. Запаха нет, кипятит достаточно быстро, эксплуатация в очень суровых условиях, работает круглосуточно, последнее фото - вскипетил уже не одну тонну воды.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. Описанию соответствует. Цена адекватная на момент покупки. Товаром пользуюсь по назначению. Прошло 2 года. Работает. Радует глаз.
Достоинства:
Комментарий:
Работает замечательно, красивый, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный электрочайник, что собственно от него и требуется
Достоинства:
Комментарий:
Уже третий по счету такой чайник купила: себе, родителям и племяннице. С моей точки зрения максимально удобный, красивый и соотношение цена/качество - прекрасное
Достоинства:
Комментарий:
Жене понравился.Используем полгода
Достоинства:
Комментарий:
До этого пользовался таким похожим филипсом, предыдущей модели. Работает идеально до сих пор, наверно больше пяти лет уже. Кипятит моментально. Взял снова филипс в подарок. С подсветкой классно. Хотел взять умный, но передумал.
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально. Правда очень долго кипит и только потом отключается.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, работает тихо, очень удобно что крышка полностью снимется
Достоинства:
Комментарий:
Включил, все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился чайник. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
благодаря съёмной крышке , легко промыть внутри от накипи
Достоинства:
Комментарий:
Удобный носик, никаких брызг. Не слишком шумный, но звук выключения достаточно громкий, что для меня удобно – слышу в любом месте квартиры. Ручка не греется. Фильтр достается легко и промывается. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качественный чайник. Такой же проработал лет 5 минимум, уже не помню когда купили
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный, заказывала в подарок родителям, в итоге решила взять еще себе. Удобно, что крышка полностью съемная
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный чайник, высшее качество элементов составляющих и системы безопасности, предохранитель кнопки, всё продумано. Надёжный качественный чайник за который не переживаешь и можешь оставлять на подставке даже если куда то уходишь. Филипс лучшие в этом деле и остаются лучшими. Сравнить можно с Борком, но там и ценник, по этому Филипс выигрывает.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился. Очень тихий, быстро нагревает. Есть лишь пара придирок: 1. За стеклом постоянно капли, которые после кипячения не высыхают; 2. Нижняя клавиша включения шатается. Но так как у меня давно не было чайника с нижними кнопками, может это и нормально....
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный чайник,качество исполнения,простота в использовании
Чайник электрический Philips HD9339/80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9339/80
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник с небольшой подсветкой. Относительно тихий. Остаётся конденсат на прозрачной колбе, но мне это не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник. отвечает заявленным характеристикам. не пахнет . рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайником пользуюсь больше месяца, нравится. Искал именно стеклянный, без лишних функций. Выбирал и среди дорогих моделей Bork. В итоге остановился на Philips, порадовал дизайн (который на мой вкус гораздо круче, чем у стеклянных Bork) и отличное соотношение цена-качество. Среди плюсов также красивая подсветка и шкала с объемом воды в кружках. Весь объем кипятит за 6 минут, причем довольно тихо, он тише всех чайников, которые были у меня раньше.
Достоинства:
Комментарий:
хороший. быстро нагревается воду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, как и всегда Philips на высоте. Пришёл с очень сильным и резким запахом, ну оно и понятно, новый, свежий клей, без запаха ни как. Проблема решена по рекомендации производителя : полный чайник воды, пол лимона - вскипятить, слить воду, ещё раз вскипятить уже без лимона и всё отлично. Запаха нет, кипятит достаточно быстро, эксплуатация в очень суровых условиях, работает круглосуточно, последнее фото - вскипетил уже не одну тонну воды.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. Описанию соответствует. Цена адекватная на момент покупки. Товаром пользуюсь по назначению. Прошло 2 года. Работает. Радует глаз.
Достоинства:
Комментарий:
Работает замечательно, красивый, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный электрочайник, что собственно от него и требуется
Достоинства:
Комментарий:
Уже третий по счету такой чайник купила: себе, родителям и племяннице. С моей точки зрения максимально удобный, красивый и соотношение цена/качество - прекрасное
Достоинства:
Комментарий:
Жене понравился.Используем полгода
Достоинства:
Комментарий:
До этого пользовался таким похожим филипсом, предыдущей модели. Работает идеально до сих пор, наверно больше пяти лет уже. Кипятит моментально. Взял снова филипс в подарок. С подсветкой классно. Хотел взять умный, но передумал.
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально. Правда очень долго кипит и только потом отключается.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, работает тихо, очень удобно что крышка полностью снимется
Достоинства:
Комментарий:
Включил, все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился чайник. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
благодаря съёмной крышке , легко промыть внутри от накипи
Достоинства:
Комментарий:
Удобный носик, никаких брызг. Не слишком шумный, но звук выключения достаточно громкий, что для меня удобно – слышу в любом месте квартиры. Ручка не греется. Фильтр достается легко и промывается. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качественный чайник. Такой же проработал лет 5 минимум, уже не помню когда купили
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный, заказывала в подарок родителям, в итоге решила взять еще себе. Удобно, что крышка полностью съемная
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный чайник, высшее качество элементов составляющих и системы безопасности, предохранитель кнопки, всё продумано. Надёжный качественный чайник за который не переживаешь и можешь оставлять на подставке даже если куда то уходишь. Филипс лучшие в этом деле и остаются лучшими. Сравнить можно с Борком, но там и ценник, по этому Филипс выигрывает.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился. Очень тихий, быстро нагревает. Есть лишь пара придирок: 1. За стеклом постоянно капли, которые после кипячения не высыхают; 2. Нижняя клавиша включения шатается. Но так как у меня давно не было чайника с нижними кнопками, может это и нормально....
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный чайник,качество исполнения,простота в использовании