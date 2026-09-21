Чайник электрический Kitfort КТ-6691
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
230х185х243
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709146
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
18.5
Дополнительная информация
Поддержание температуры
Дополнительные функции
регулировка температуры нагрева
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6691
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
230х185х243
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х21
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6691
Электрический чайник Kitfort КТ-6691 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ёмкость чайника 1,5 литра: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. Полный чайник закипает за 7-8 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
Теги товара: 1.5 л, металлические, с терморегулятором, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
18.5
Дополнительная информация
Поддержание температуры
Дополнительные функции
регулировка температуры нагрева
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6691
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
230х185х243
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-6691 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ёмкость чайника 1,5 литра: этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью. Полный чайник закипает за 7-8 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
Теги товара: 1.5 л, металлические, с терморегулятором, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
Теги товара: 1.5 л, металлические, с терморегулятором, серые
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