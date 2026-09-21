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Чайник электрический Kitfort КТ-6788 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6788

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Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
237х156х248
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6788 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690638
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура, рисунок на корпусе, съемная крышка
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
синий
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
да
Серия
Kitfort КТ-6788
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
237х156х248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х19
Вес, кг.
2.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6788

Чайник КТ-6788 выполнен из термостойкой керамики, что считается экологически чистым материалом, в отличие от пластика. Отметки с минимальным и максимальным уровнем воды нанесены на внутреннюю стенку корпуса.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6788




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура, рисунок на корпусе, съемная крышка
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
синий
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
да
Развернуть
Серия
Kitfort КТ-6788
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
237х156х248
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник КТ-6788 выполнен из термостойкой керамики, что считается экологически чистым материалом, в отличие от пластика. Отметки с минимальным и максимальным уровнем воды нанесены на внутреннюю стенку корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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