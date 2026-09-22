Чайник электрический Hyundai HYK-S5503
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5503
Электрический чайник HYUNDAI HYK-S5503 – это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель HYK-S5503 отличается мощностью 1200 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду. Корпус чайника выполнен из прочного металла, обеспечивая его долговечность и надежность. Удобная подставка с вращением на 360 градусов позволяет ставить чайник в любом положении. Чайник HYK-S5503 оснащен 5 режимами нагрева, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и напитков. Благодаря инновационному титановому покрытию, чайник не только выглядит стильно, но и отличается повышенной стойкостью к коррозии. HYUNDAI HYK-S5503 - это идеальное сочетание дизайна, функциональности и качества.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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