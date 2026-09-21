Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY
Чайник KWK 0904 Infinity — это стильный и функциональный прибор для кухни, выполненный в сдержанном черном дизайне и имеющий объем 1.7 л. Он станет отличным дополнением любой современной кухни. Оснащенный цифровым дисплеем, прибор имеет защиту от поражения электрическим током I класса и фильтр от накипи для еще более долговечного использования. Яркий разноцветный цифровой LED-индикатор температуры позволяет легко отслеживать текущую температуру, а ступенчатый терморегулятор и 7 температурных режимов (начиная с 40°) обеспечивают точный выбор нагрева. Чайник имеет функции автоматического отключения при недостаточном количестве воды и блокировки включения без воды для повышения безопасности эксплуатации. Корпус с двойными стенками из нержавеющей стали и высококачественного пластика обеспечивает быстрое нагревание и создают эффект термоса, позволяя сохранять установленную температуру до 2 часов. Благодаря защите от перегрева, чайник KWK 0904 Infinity сочетает в себе безопасность, стиль и высокую функциональность.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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