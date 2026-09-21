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Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY

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Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 1
Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 2
Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 3
Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 4
Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 5
Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 6
Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 1
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 2
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 3
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 4
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 5
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 6
  • Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691790
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
26х22х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY

Чайник KWK 0904 Infinity — это стильный и функциональный прибор для кухни, выполненный в сдержанном черном дизайне и имеющий объем 1.7 л. Он станет отличным дополнением любой современной кухни. Оснащенный цифровым дисплеем, прибор имеет защиту от поражения электрическим током I класса и фильтр от накипи для еще более долговечного использования. Яркий разноцветный цифровой LED-индикатор температуры позволяет легко отслеживать текущую температуру, а ступенчатый терморегулятор и 7 температурных режимов (начиная с 40°) обеспечивают точный выбор нагрева. Чайник имеет функции автоматического отключения при недостаточном количестве воды и блокировки включения без воды для повышения безопасности эксплуатации. Корпус с двойными стенками из нержавеющей стали и высококачественного пластика обеспечивает быстрое нагревание и создают эффект термоса, позволяя сохранять установленную температуру до 2 часов. Благодаря защите от перегрева, чайник KWK 0904 Infinity сочетает в себе безопасность, стиль и высокую функциональность.

Отзывы о товаре Чайник электрический Korting KWK 0904 INFINITY




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник KWK 0904 Infinity — это стильный и функциональный прибор для кухни, выполненный в сдержанном черном дизайне и имеющий объем 1.7 л. Он станет отличным дополнением любой современной кухни. Оснащенный цифровым дисплеем, прибор имеет защиту от поражения электрическим током I класса и фильтр от накипи для еще более долговечного использования. Яркий разноцветный цифровой LED-индикатор температуры позволяет легко отслеживать текущую температуру, а ступенчатый терморегулятор и 7 температурных режимов (начиная с 40°) обеспечивают точный выбор нагрева. Чайник имеет функции автоматического отключения при недостаточном количестве воды и блокировки включения без воды для повышения безопасности эксплуатации. Корпус с двойными стенками из нержавеющей стали и высококачественного пластика обеспечивает быстрое нагревание и создают эффект термоса, позволяя сохранять установленную температуру до 2 часов. Благодаря защите от перегрева, чайник KWK 0904 Infinity сочетает в себе безопасность, стиль и высокую функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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