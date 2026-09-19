Чайник электрический Polaris PWK 1725CGLD, серебристый матовый
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412243
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Размеры в упаковке, см
25х23х17
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1725CGLD, серебристый матовый
Чайник Polaris PWK 1725CGLD Новая запатентованная технология "WATERWAY PRO" для удобного залива воды в чайник без открытия крышки. Безупречно спроектированная съемная крышка для максимально удобной очистки чайника.5 предустановленных температурных режимов - 50, 70, 80, 90, 100?. Панель управления на ручке. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. нструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Яркая внутренняя подсветка. Съемная крышка для максимально удобной очистки. Блокировка включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Чайник Polaris PWK 1725CGLD Новая запатентованная технология "WATERWAY PRO" для удобного залива воды в чайник без открытия крышки. Безупречно спроектированная съемная крышка для максимально удобной очистки чайника.5 предустановленных температурных режимов - 50, 70, 80, 90, 100?. Панель управления на ручке. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. нструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Яркая внутренняя подсветка. Съемная крышка для максимально удобной очистки. Блокировка включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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