Чайник электрический Korting KWK 0907 G
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0907 G
Электрический стеклянный чайник KWK 0907 G, имеющий объем 1.7 л и мощность 2200 Вт, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Он оснащен цифровым LED-индикатором температуры и сенсорным управлением, а также обладает двойными стенками из цельной стеклянной колбы из высококачественного пластика. Эти характеристики не только оптимизируют процесс нагрева, но и позволяют использовать чайник в качестве термоса, поддерживая заданную температуру до 2 часов. Для обеспечения гибкости в приготовлении различных видов чая предусмотрены режимы температурного контроля в диапазоне от 70° до 100° С. Функции автоотключения при отсутствии жидкости и закипании, а также механизм автооткрытия крышки, способствуют повышению безопасности и удобства эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент и поворотная подставка на 360° обеспечивают комфортное использование устройства в повседневных условиях.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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