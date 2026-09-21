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Чайник электрический Korting KWK 0907 G купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Korting KWK 0907 G

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Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 1
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 2
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 3
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 4
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 5
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 6
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 7
Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 1
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 2
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 3
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 4
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 5
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 6
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 7
  • Чайник электрический Korting KWK 0907 G - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691793
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0907 G

Электрический стеклянный чайник KWK 0907 G, имеющий объем 1.7 л и мощность 2200 Вт, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Он оснащен цифровым LED-индикатором температуры и сенсорным управлением, а также обладает двойными стенками из цельной стеклянной колбы из высококачественного пластика. Эти характеристики не только оптимизируют процесс нагрева, но и позволяют использовать чайник в качестве термоса, поддерживая заданную температуру до 2 часов. Для обеспечения гибкости в приготовлении различных видов чая предусмотрены режимы температурного контроля в диапазоне от 70° до 100° С. Функции автоотключения при отсутствии жидкости и закипании, а также механизм автооткрытия крышки, способствуют повышению безопасности и удобства эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент и поворотная подставка на 360° обеспечивают комфортное использование устройства в повседневных условиях.

Отзывы о товаре Чайник электрический Korting KWK 0907 G




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический стеклянный чайник KWK 0907 G, имеющий объем 1.7 л и мощность 2200 Вт, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Он оснащен цифровым LED-индикатором температуры и сенсорным управлением, а также обладает двойными стенками из цельной стеклянной колбы из высококачественного пластика. Эти характеристики не только оптимизируют процесс нагрева, но и позволяют использовать чайник в качестве термоса, поддерживая заданную температуру до 2 часов. Для обеспечения гибкости в приготовлении различных видов чая предусмотрены режимы температурного контроля в диапазоне от 70° до 100° С. Функции автоотключения при отсутствии жидкости и закипании, а также механизм автооткрытия крышки, способствуют повышению безопасности и удобства эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент и поворотная подставка на 360° обеспечивают комфортное использование устройства в повседневных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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