Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M167

Чайник электрический Bosch TWK2M167, бежевый, гармонично дополнит любую кухню своим сдержанным дизайном и поможет оперативно нагреть воду для чая или кофе по утрам. С объемом 1,7 литра электро чайник вмещает достаточно жидкости, чтобы угостить компанию из четырех-пяти человек, без лишних хлопот с многократным кипячением. Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а закрытая спираль равномерно распределяет тепло, предотвращая образование накипи на стенках. Чайник электрический средний по габаритам удобен для хранения на полке или столе, а пластиковый корпус выдерживает ежедневные нагрузки без потери вида. Подставка с поворотом на 360 градусов позволяет легко снимать и ставить прибор одной рукой, даже в спешке. Функция Lift Switch Off автоматически обесточивает электрический чайник Bosch при снятии с цоколя, а защита от перегрева и отключение без воды минимизируют риски. Индикатор уровня воды помогает точно дозировать жидкость, чтобы избежать перелива, а индикация включения подсвечивает процесс работы. Съемный фильтр в носике упрощает очистку от налета, продлевая срок службы, а шнур длиной 0,8 метра дает свободу размещения рядом с розеткой. Электрический чайник Бош подойдет семьям с активным ритмом жизни, где важны надежность и простота в уходе, или для небольших офисов, где нужно быстро подготовить напитки для коллег. Автоматическое отключение при закипании сохраняет энергию и позволяет не беспокоиться о выключении вручную. Такой подход к безопасности делает его выбором для родителей с детьми или пожилых людей, ценящих спокойствие. В бежевом оттенке прибор выглядит элегантно, не отвлекая от уюта кухни, и справляется с задачами без лишнего шума или сложностей в эксплуатации.