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Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G8407

36 Отзывы
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Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703528
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х28
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8407

Электрический чайник Hyundai HYK-G8407 имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания воды. Объема в 1.8 литра достаточно для приготовления нескольких чашек горячего напитка. Данная модель оборудована качественной контрольной группой Strix, что обеспечивает долгий срок службы. Скрытый нагревательный элемент способствует быстрому нагреву воды и упрощает уход за чайником. Прозрачный корпус и подсветка воды служит не только украшением, но и открывает возможность контролировать работу устройства. 4 настраиваемых температурных режима помогают точно подобрать оптимальную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, детского питания и других напитков. Устройство способно поддерживать заданную температуру на протяжении длительного времени. Фильтр от накипи гарантирует чистоту воды. Чайник безопасен в использовании, поскольку не включается без воды и автоматически отключается при закипании, подавая звуковой сигнал.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G8407

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник! Быстро греет, тихий, красивый, удобен в использовании. Упаковка поднимает настроение! За это отдельное спасибо! Есть инструкция на русском языке. Спасибо, очень довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Торопова Мария Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой. Упаковано все отлично, работает без проблем, все интуитивно понятно, запаха нет
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
При первом заказе, к сожалению, чайник отработал 10 дней. Но модель мне очень понравилась и ребенку самостоятельно было удобно им пользоваться, т.к. чайник подбирали именно с этой целью. Решила рискнуть и перезаказала такой же. И не пожалела. Нареканий нет. Пользуемся с удовольствием. Спасибо. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Радгуля Х.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал вовремя Очень красивый,стильный. Чайник работает исправно и хорошо греет воду. Не сильно шумит. Соответствует описанию Все понравилось Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличного качества, удобный в использовании, стильный дизайн. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился, выглядит красиво,воду нагревает быстро, доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный чайник. Крышка снимается полностью ,удобно наливать воду. Тихий, быстрый, с подсветкой , точно отмеряет воду 200 г в чашку.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой. Чайник отлично вписался в интерьер, не слишком шумный, удобный, быстро кипятит воду и хорошо поддерживает температуру. Хороший объем и при этом компактный вид. Осталось привыкнуть не трогать за металлические части, очень видны отпечатки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Воду греет, хороший удобный функционал Симпатичный чайник
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
смотрится аккуратно, но есть одно но,с синей подсветкой не видно сколько градусов на кнопке
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо. немного смущает, что после того как разлили воду по чашкам и ставишь чайник на базу, опять включается подогрев. и надо нажать откл/ вкл
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник работает. Заданную температуру набирает. В режиме поддержания температуры, воду периодически подогревает. Вся семья счастлива и даже кот. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Алексеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Очаровал всю семью! Замечательный чайник, удобный, тихий, быстро закипает
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, покупаем уже второй раз. Этот на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
пока нравится. Всё в нём идеально. Быстро вскипает, тихий, стильный, удобное управление. Осталось только спустя время сказать - \"надёжный\". Но это время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Из минусов только то , что крышка открывается в ручную , а не на кнопку
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся уже пол года .семья большая...всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный в эксплуатации чайник. Поддерживает одну из четырех заданных температур. Сделан качественно! Товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник. Есть разные температурные режимы и поддержание необходимого уровня. После трёх месяцев использования заметили, что на стыке стекла и металла стали собираться капельки- видимо что-то отпаялось. А так в принципе чайником очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобны разные режимы температуры.Пользуюсь несколько месяцев,проблем не возникало
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился. Из качественных материалов. Быстро закипает, шум умеренный. Функционал удобный. Эргономическая ручка тоже удобная. С носика не течет, как у некоторых чайников. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Майя

Достоинства:


Комментарий:
Дарила чайник родителям на Новый год, пользуются уже почти 4 месяца, чайником довольны. Посторонних запахов нет, быстро нагревает воду до 100 градусов, не протекает, не шумный, приятный внешний вид. Пришел в хорошей упаковке и коробке, при транспортировке не пострадал
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, за такие деньги, продовца рекамендую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник работает 2 месяца. Очень удобный, все нравится. Выглядит стильно. Пришёл в коробке, хорошо упакован, быстрая доставка. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Виктория Э.

Достоинства:


Комментарий:
Ну классный чайник, термометр работает, быстро нагревает, намного тише моих предидущих вариантов
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
нет ни каких вопросов, чайник выполняет свои функции на отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился чайник. качество отличное, и очень удобно пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный, удобный чайник. Быстро нагревается, слегка шумит при нагревании и звуковой сигнал не давит на мозг)
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
сделан добротно удобен в пользовании внуки приняли на ура
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Удобное управление, удобно наливать воду. Красивый внешний вид. Быстро кипятит воду.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Валентин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. В эксплуатации уже около месяца. До этого был чайник Kitfort такого же плана, только с заварником (который ни разу так и не использовали). Тот перегорел через 1.5 года, запчастей нет. Что касается нашего нового друга, выбрали по схожему функционалу, отзывам и доверию бренду. Цена тоже очень порадовала. Отменная сборка, великолепные материалы, замечательный функционал. Из всех подобных чайников у этого идеальное сочетание цена/качество/функционал.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Вера Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Может работать в режиме подогрева, есть несколько режимов нагрева. Кнопки на платформе подсвечиваются. Чайник тоже с подсветкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Можно подогреть до разной температуры, не кипятя постоянно.Большой литраж.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чайник хороший, очень удобно пользоваться регулировкой температуры
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный, все понравилось, пока работает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник удобный, красивый, функциональный. Посмотрим сколько прослужит.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-G8407 имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания воды. Объема в 1.8 литра достаточно для приготовления нескольких чашек горячего напитка. Данная модель оборудована качественной контрольной группой Strix, что обеспечивает долгий срок службы. Скрытый нагревательный элемент способствует быстрому нагреву воды и упрощает уход за чайником. Прозрачный корпус и подсветка воды служит не только украшением, но и открывает возможность контролировать работу устройства. 4 настраиваемых температурных режима помогают точно подобрать оптимальную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, детского питания и других напитков. Устройство способно поддерживать заданную температуру на протяжении длительного времени. Фильтр от накипи гарантирует чистоту воды. Чайник безопасен в использовании, поскольку не включается без воды и автоматически отключается при закипании, подавая звуковой сигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник! Быстро греет, тихий, красивый, удобен в использовании. Упаковка поднимает настроение! За это отдельное спасибо! Есть инструкция на русском языке. Спасибо, очень довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Торопова Мария Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой. Упаковано все отлично, работает без проблем, все интуитивно понятно, запаха нет
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
При первом заказе, к сожалению, чайник отработал 10 дней. Но модель мне очень понравилась и ребенку самостоятельно было удобно им пользоваться, т.к. чайник подбирали именно с этой целью. Решила рискнуть и перезаказала такой же. И не пожалела. Нареканий нет. Пользуемся с удовольствием. Спасибо. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Радгуля Х.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал вовремя Очень красивый,стильный. Чайник работает исправно и хорошо греет воду. Не сильно шумит. Соответствует описанию Все понравилось Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличного качества, удобный в использовании, стильный дизайн. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился, выглядит красиво,воду нагревает быстро, доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный чайник. Крышка снимается полностью ,удобно наливать воду. Тихий, быстрый, с подсветкой , точно отмеряет воду 200 г в чашку.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой. Чайник отлично вписался в интерьер, не слишком шумный, удобный, быстро кипятит воду и хорошо поддерживает температуру. Хороший объем и при этом компактный вид. Осталось привыкнуть не трогать за металлические части, очень видны отпечатки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Воду греет, хороший удобный функционал Симпатичный чайник
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
смотрится аккуратно, но есть одно но,с синей подсветкой не видно сколько градусов на кнопке
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо. немного смущает, что после того как разлили воду по чашкам и ставишь чайник на базу, опять включается подогрев. и надо нажать откл/ вкл
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник работает. Заданную температуру набирает. В режиме поддержания температуры, воду периодически подогревает. Вся семья счастлива и даже кот. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Алексеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Очаровал всю семью! Замечательный чайник, удобный, тихий, быстро закипает
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, покупаем уже второй раз. Этот на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
пока нравится. Всё в нём идеально. Быстро вскипает, тихий, стильный, удобное управление. Осталось только спустя время сказать - \"надёжный\". Но это время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Из минусов только то , что крышка открывается в ручную , а не на кнопку
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся уже пол года .семья большая...всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный в эксплуатации чайник. Поддерживает одну из четырех заданных температур. Сделан качественно! Товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник. Есть разные температурные режимы и поддержание необходимого уровня. После трёх месяцев использования заметили, что на стыке стекла и металла стали собираться капельки- видимо что-то отпаялось. А так в принципе чайником очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобны разные режимы температуры.Пользуюсь несколько месяцев,проблем не возникало
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился. Из качественных материалов. Быстро закипает, шум умеренный. Функционал удобный. Эргономическая ручка тоже удобная. С носика не течет, как у некоторых чайников. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Майя

Достоинства:


Комментарий:
Дарила чайник родителям на Новый год, пользуются уже почти 4 месяца, чайником довольны. Посторонних запахов нет, быстро нагревает воду до 100 градусов, не протекает, не шумный, приятный внешний вид. Пришел в хорошей упаковке и коробке, при транспортировке не пострадал
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, за такие деньги, продовца рекамендую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник работает 2 месяца. Очень удобный, все нравится. Выглядит стильно. Пришёл в коробке, хорошо упакован, быстрая доставка. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Виктория Э.

Достоинства:


Комментарий:
Ну классный чайник, термометр работает, быстро нагревает, намного тише моих предидущих вариантов
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
нет ни каких вопросов, чайник выполняет свои функции на отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился чайник. качество отличное, и очень удобно пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный, удобный чайник. Быстро нагревается, слегка шумит при нагревании и звуковой сигнал не давит на мозг)
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
сделан добротно удобен в пользовании внуки приняли на ура
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Удобное управление, удобно наливать воду. Красивый внешний вид. Быстро кипятит воду.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Валентин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. В эксплуатации уже около месяца. До этого был чайник Kitfort такого же плана, только с заварником (который ни разу так и не использовали). Тот перегорел через 1.5 года, запчастей нет. Что касается нашего нового друга, выбрали по схожему функционалу, отзывам и доверию бренду. Цена тоже очень порадовала. Отменная сборка, великолепные материалы, замечательный функционал. Из всех подобных чайников у этого идеальное сочетание цена/качество/функционал.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Вера Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Может работать в режиме подогрева, есть несколько режимов нагрева. Кнопки на платформе подсвечиваются. Чайник тоже с подсветкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Можно подогреть до разной температуры, не кипятя постоянно.Большой литраж.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чайник хороший, очень удобно пользоваться регулировкой температуры
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный, все понравилось, пока работает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник удобный, красивый, функциональный. Посмотрим сколько прослужит.


Чайник электрический Hyundai HYK-G8407 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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