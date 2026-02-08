Чайник электрический Hyundai HYK-G8407
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8407
Электрический чайник Hyundai HYK-G8407 имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания воды. Объема в 1.8 литра достаточно для приготовления нескольких чашек горячего напитка. Данная модель оборудована качественной контрольной группой Strix, что обеспечивает долгий срок службы. Скрытый нагревательный элемент способствует быстрому нагреву воды и упрощает уход за чайником. Прозрачный корпус и подсветка воды служит не только украшением, но и открывает возможность контролировать работу устройства. 4 настраиваемых температурных режима помогают точно подобрать оптимальную температуру для разных сортов чая, кофе, настоек, детского питания и других напитков. Устройство способно поддерживать заданную температуру на протяжении длительного времени. Фильтр от накипи гарантирует чистоту воды. Чайник безопасен в использовании, поскольку не включается без воды и автоматически отключается при закипании, подавая звуковой сигнал.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник! Быстро греет, тихий, красивый, удобен в использовании. Упаковка поднимает настроение! За это отдельное спасибо! Есть инструкция на русском языке. Спасибо, очень довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Упаковано все отлично, работает без проблем, все интуитивно понятно, запаха нет
Достоинства:
Комментарий:
При первом заказе, к сожалению, чайник отработал 10 дней. Но модель мне очень понравилась и ребенку самостоятельно было удобно им пользоваться, т.к. чайник подбирали именно с этой целью. Решила рискнуть и перезаказала такой же. И не пожалела. Нареканий нет. Пользуемся с удовольствием. Спасибо. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал вовремя Очень красивый,стильный. Чайник работает исправно и хорошо греет воду. Не сильно шумит. Соответствует описанию Все понравилось Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличного качества, удобный в использовании, стильный дизайн. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
чайник понравился, выглядит красиво,воду нагревает быстро, доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный чайник. Крышка снимается полностью ,удобно наливать воду. Тихий, быстрый, с подсветкой , точно отмеряет воду 200 г в чашку.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Чайник отлично вписался в интерьер, не слишком шумный, удобный, быстро кипятит воду и хорошо поддерживает температуру. Хороший объем и при этом компактный вид. Осталось привыкнуть не трогать за металлические части, очень видны отпечатки.
Достоинства:
Комментарий:
Воду греет, хороший удобный функционал Симпатичный чайник
Достоинства:
Комментарий:
смотрится аккуратно, но есть одно но,с синей подсветкой не видно сколько градусов на кнопке
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо. немного смущает, что после того как разлили воду по чашкам и ставишь чайник на базу, опять включается подогрев. и надо нажать откл/ вкл
Достоинства:
Комментарий:
Чайник работает. Заданную температуру набирает. В режиме поддержания температуры, воду периодически подогревает. Вся семья счастлива и даже кот. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Очаровал всю семью! Замечательный чайник, удобный, тихий, быстро закипает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, покупаем уже второй раз. Этот на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
пока нравится. Всё в нём идеально. Быстро вскипает, тихий, стильный, удобное управление. Осталось только спустя время сказать - \"надёжный\". Но это время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Из минусов только то , что крышка открывается в ручную , а не на кнопку
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся уже пол года .семья большая...всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в эксплуатации чайник. Поддерживает одну из четырех заданных температур. Сделан качественно! Товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник. Есть разные температурные режимы и поддержание необходимого уровня. После трёх месяцев использования заметили, что на стыке стекла и металла стали собираться капельки- видимо что-то отпаялось. А так в принципе чайником очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобны разные режимы температуры.Пользуюсь несколько месяцев,проблем не возникало
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился. Из качественных материалов. Быстро закипает, шум умеренный. Функционал удобный. Эргономическая ручка тоже удобная. С носика не течет, как у некоторых чайников. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Дарила чайник родителям на Новый год, пользуются уже почти 4 месяца, чайником довольны. Посторонних запахов нет, быстро нагревает воду до 100 градусов, не протекает, не шумный, приятный внешний вид. Пришел в хорошей упаковке и коробке, при транспортировке не пострадал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, за такие деньги, продовца рекамендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник работает 2 месяца. Очень удобный, все нравится. Выглядит стильно. Пришёл в коробке, хорошо упакован, быстрая доставка. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Ну классный чайник, термометр работает, быстро нагревает, намного тише моих предидущих вариантов
Достоинства:
Комментарий:
нет ни каких вопросов, чайник выполняет свои функции на отлично
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился чайник. качество отличное, и очень удобно пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный, удобный чайник. Быстро нагревается, слегка шумит при нагревании и звуковой сигнал не давит на мозг)
Достоинства:
Комментарий:
сделан добротно удобен в пользовании внуки приняли на ура
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Удобное управление, удобно наливать воду. Красивый внешний вид. Быстро кипятит воду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. В эксплуатации уже около месяца. До этого был чайник Kitfort такого же плана, только с заварником (который ни разу так и не использовали). Тот перегорел через 1.5 года, запчастей нет. Что касается нашего нового друга, выбрали по схожему функционалу, отзывам и доверию бренду. Цена тоже очень порадовала. Отменная сборка, великолепные материалы, замечательный функционал. Из всех подобных чайников у этого идеальное сочетание цена/качество/функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Может работать в режиме подогрева, есть несколько режимов нагрева. Кнопки на платформе подсвечиваются. Чайник тоже с подсветкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Можно подогреть до разной температуры, не кипятя постоянно.Большой литраж.
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший, очень удобно пользоваться регулировкой температуры
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный, все понравилось, пока работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник удобный, красивый, функциональный. Посмотрим сколько прослужит.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G8407
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник! Быстро греет, тихий, красивый, удобен в использовании. Упаковка поднимает настроение! За это отдельное спасибо! Есть инструкция на русском языке. Спасибо, очень довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Упаковано все отлично, работает без проблем, все интуитивно понятно, запаха нет
Достоинства:
Комментарий:
При первом заказе, к сожалению, чайник отработал 10 дней. Но модель мне очень понравилась и ребенку самостоятельно было удобно им пользоваться, т.к. чайник подбирали именно с этой целью. Решила рискнуть и перезаказала такой же. И не пожалела. Нареканий нет. Пользуемся с удовольствием. Спасибо. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал вовремя Очень красивый,стильный. Чайник работает исправно и хорошо греет воду. Не сильно шумит. Соответствует описанию Все понравилось Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличного качества, удобный в использовании, стильный дизайн. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
чайник понравился, выглядит красиво,воду нагревает быстро, доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный чайник. Крышка снимается полностью ,удобно наливать воду. Тихий, быстрый, с подсветкой , точно отмеряет воду 200 г в чашку.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Чайник отлично вписался в интерьер, не слишком шумный, удобный, быстро кипятит воду и хорошо поддерживает температуру. Хороший объем и при этом компактный вид. Осталось привыкнуть не трогать за металлические части, очень видны отпечатки.
Достоинства:
Комментарий:
Воду греет, хороший удобный функционал Симпатичный чайник
Достоинства:
Комментарий:
смотрится аккуратно, но есть одно но,с синей подсветкой не видно сколько градусов на кнопке
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо. немного смущает, что после того как разлили воду по чашкам и ставишь чайник на базу, опять включается подогрев. и надо нажать откл/ вкл
Достоинства:
Комментарий:
Чайник работает. Заданную температуру набирает. В режиме поддержания температуры, воду периодически подогревает. Вся семья счастлива и даже кот. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Очаровал всю семью! Замечательный чайник, удобный, тихий, быстро закипает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, покупаем уже второй раз. Этот на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
пока нравится. Всё в нём идеально. Быстро вскипает, тихий, стильный, удобное управление. Осталось только спустя время сказать - \"надёжный\". Но это время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Из минусов только то , что крышка открывается в ручную , а не на кнопку
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся уже пол года .семья большая...всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в эксплуатации чайник. Поддерживает одну из четырех заданных температур. Сделан качественно! Товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник. Есть разные температурные режимы и поддержание необходимого уровня. После трёх месяцев использования заметили, что на стыке стекла и металла стали собираться капельки- видимо что-то отпаялось. А так в принципе чайником очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобны разные режимы температуры.Пользуюсь несколько месяцев,проблем не возникало
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился. Из качественных материалов. Быстро закипает, шум умеренный. Функционал удобный. Эргономическая ручка тоже удобная. С носика не течет, как у некоторых чайников. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Дарила чайник родителям на Новый год, пользуются уже почти 4 месяца, чайником довольны. Посторонних запахов нет, быстро нагревает воду до 100 градусов, не протекает, не шумный, приятный внешний вид. Пришел в хорошей упаковке и коробке, при транспортировке не пострадал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, за такие деньги, продовца рекамендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник работает 2 месяца. Очень удобный, все нравится. Выглядит стильно. Пришёл в коробке, хорошо упакован, быстрая доставка. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Ну классный чайник, термометр работает, быстро нагревает, намного тише моих предидущих вариантов
Достоинства:
Комментарий:
нет ни каких вопросов, чайник выполняет свои функции на отлично
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился чайник. качество отличное, и очень удобно пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный, удобный чайник. Быстро нагревается, слегка шумит при нагревании и звуковой сигнал не давит на мозг)
Достоинства:
Комментарий:
сделан добротно удобен в пользовании внуки приняли на ура
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Удобное управление, удобно наливать воду. Красивый внешний вид. Быстро кипятит воду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. В эксплуатации уже около месяца. До этого был чайник Kitfort такого же плана, только с заварником (который ни разу так и не использовали). Тот перегорел через 1.5 года, запчастей нет. Что касается нашего нового друга, выбрали по схожему функционалу, отзывам и доверию бренду. Цена тоже очень порадовала. Отменная сборка, великолепные материалы, замечательный функционал. Из всех подобных чайников у этого идеальное сочетание цена/качество/функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Может работать в режиме подогрева, есть несколько режимов нагрева. Кнопки на платформе подсвечиваются. Чайник тоже с подсветкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Можно подогреть до разной температуры, не кипятя постоянно.Большой литраж.
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший, очень удобно пользоваться регулировкой температуры
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный, все понравилось, пока работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник удобный, красивый, функциональный. Посмотрим сколько прослужит.