Чайник электрический Rondell RDE-WK880
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK880
Электрочайник Rondell — это сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любую современную кухню. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время. Съемная крышка обеспечивает удобство при наполнении и очистке, что делает использование прибора ещё более комфортным. Чайник выполнен в элегантном сером цвете и имеет корпус из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Закрытый тип нагревательного элемента защищает его от накипи, продлевая срок службы устройства и облегчая уход за ним. Объем вместительностью 1,7 литра позволяет за один раз вскипятить значительное количество воды, что идеально для семейного использования или гостей. Модель Rondell станет надежным помощником на вашей кухне благодаря своему качеству и современному дизайну.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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