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Чайник электрический Bosch TWK1M121 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK1M121

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Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260x230x166
  • Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
3 420 руб.  5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695487
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23
Дополнительная информация
защита от перегрева, защита от включения без воды, защита от выкипания.
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260x230x166
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M121

Электрочайник BOSCH TWK1M124 идеально подходит для больших семей, так как имеет емкость 1,7 литра. Плоский нагреватель позволяет вскипятить даже небольшое количество воды. Индикатор уровня воды позволяет быстро проверить количество воды без необходимости открывать крышку. Система отключения при отсутствии воды обеспечит безопасное использование чайника и продлит срок его службы.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK1M121

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
чайник супер! тихо работает и быстро вскипает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
довольна
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
саяна к.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся месяц,супер
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный,красивый дизайн,не шумит
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник и не очень шумный, стоит брать
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый.Купили к нему такой же коллекции тостер. Работает не шумно.Подсветка обалденная)))
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Милон М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Выглядит очень круто и нет никакого запаха пластика
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна,чайник красивый,матовый,нешумный.Пользуюсь чайником данной фирмы уже больше 6 лет,решила обновить.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, стильный чайник!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Шарапдин А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, ввиду и качество товара на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник просто ОГОНЬ, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился. Тише греет воду, чем мой старый более дорогой чайник этой же фирмы. Выглядит дорого.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Подсветка просто огонь. Запаха пластика почти не было.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился, стильный и удобный в использовании, планирую приобрести тостер, в таком же стиле
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник!никакого запаха пластика,греет быстро!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чвйник рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чёрный чайник. воду кипятит. всё
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый черный чайник с красной подсветкой. Кипятит воду быстро и тихо. Шнур достаточной длины, люфта и качания на подставке не имеется.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. бош как всегда на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
легкий, приятный на ощупь. шумит не сильно, греет быстро.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, кипятить быстро, 5мин
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился, люфта нигде не заметила, эргономичный, работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, дизайн шикарный, ручка удобная.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Довольна
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид одобрила дочка, мне чайник показался мрачноватым, кроваво-черным. Но рискнул купить. Во время работы горит подсветка внутри, освещая индикатор уровня. Немного попроще модель чайника Bosch пережила на работе несколько лет интенсивной эксплуатации, падения на пол и до сих пор в строю. Надеюсь этот тоже прослужит долго. Небольшой минус - корпус бархатистый и немного маркий.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибочки отличный чайник !!!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Юра М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован,я доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает без каких либо нареканий, шумит в рамках нормы, скорее даже тихо работает. Очень приятный дизайн, материал приятный на ощупь. Еще нравится что когда его ставишь на базу - нет ощущения как будто он "проваливается" в нее. Еще отметила бы фильтр - в предыдущих чайниках он всегда снимался изнутри и мог иногда провалиться на дно. А тут сделано все невероятно удобно и аккуратно - фильтр закреплен снаружи, в сторону носика. Далеко не первый чайник Bosch, надеюсь, этот тоже прослужит много лет.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, удобно наливать, не проливается.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23
Дополнительная информация
защита от перегрева, защита от включения без воды, защита от выкипания.
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260x230x166
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник BOSCH TWK1M124 идеально подходит для больших семей, так как имеет емкость 1,7 литра. Плоский нагреватель позволяет вскипятить даже небольшое количество воды. Индикатор уровня воды позволяет быстро проверить количество воды без необходимости открывать крышку. Система отключения при отсутствии воды обеспечит безопасное использование чайника и продлит срок его службы.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
чайник супер! тихо работает и быстро вскипает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
довольна
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
саяна к.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся месяц,супер
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный,красивый дизайн,не шумит
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник и не очень шумный, стоит брать
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый.Купили к нему такой же коллекции тостер. Работает не шумно.Подсветка обалденная)))
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Милон М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Выглядит очень круто и нет никакого запаха пластика
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна,чайник красивый,матовый,нешумный.Пользуюсь чайником данной фирмы уже больше 6 лет,решила обновить.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, стильный чайник!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Шарапдин А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, ввиду и качество товара на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник просто ОГОНЬ, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился. Тише греет воду, чем мой старый более дорогой чайник этой же фирмы. Выглядит дорого.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Подсветка просто огонь. Запаха пластика почти не было.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился, стильный и удобный в использовании, планирую приобрести тостер, в таком же стиле
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник!никакого запаха пластика,греет быстро!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чвйник рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чёрный чайник. воду кипятит. всё
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый черный чайник с красной подсветкой. Кипятит воду быстро и тихо. Шнур достаточной длины, люфта и качания на подставке не имеется.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. бош как всегда на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
легкий, приятный на ощупь. шумит не сильно, греет быстро.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, кипятить быстро, 5мин
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился, люфта нигде не заметила, эргономичный, работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, дизайн шикарный, ручка удобная.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Довольна
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид одобрила дочка, мне чайник показался мрачноватым, кроваво-черным. Но рискнул купить. Во время работы горит подсветка внутри, освещая индикатор уровня. Немного попроще модель чайника Bosch пережила на работе несколько лет интенсивной эксплуатации, падения на пол и до сих пор в строю. Надеюсь этот тоже прослужит долго. Небольшой минус - корпус бархатистый и немного маркий.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибочки отличный чайник !!!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Юра М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован,я доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает без каких либо нареканий, шумит в рамках нормы, скорее даже тихо работает. Очень приятный дизайн, материал приятный на ощупь. Еще нравится что когда его ставишь на базу - нет ощущения как будто он "проваливается" в нее. Еще отметила бы фильтр - в предыдущих чайниках он всегда снимался изнутри и мог иногда провалиться на дно. А тут сделано все невероятно удобно и аккуратно - фильтр закреплен снаружи, в сторону носика. Далеко не первый чайник Bosch, надеюсь, этот тоже прослужит много лет.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, удобно наливать, не проливается.


Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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