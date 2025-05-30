Чайник электрический Bosch TWK1M121
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260x230x166
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%3 420 руб. 5 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23
Дополнительная информация
защита от перегрева, защита от включения без воды, защита от выкипания.
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260x230x166
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M121
Электрочайник BOSCH TWK1M124 идеально подходит для больших семей, так как имеет емкость 1,7 литра. Плоский нагреватель позволяет вскипятить даже небольшое количество воды. Индикатор уровня воды позволяет быстро проверить количество воды без необходимости открывать крышку. Система отключения при отсутствии воды обеспечит безопасное использование чайника и продлит срок его службы.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1901/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK4P440
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
23
Дополнительная информация
защита от перегрева, защита от включения без воды, защита от выкипания.
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260x230x166
Страна производитель
Китай
Электрочайник BOSCH TWK1M124 идеально подходит для больших семей, так как имеет емкость 1,7 литра. Плоский нагреватель позволяет вскипятить даже небольшое количество воды. Индикатор уровня воды позволяет быстро проверить количество воды без необходимости открывать крышку. Система отключения при отсутствии воды обеспечит безопасное использование чайника и продлит срок его службы.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
чайник супер! тихо работает и быстро вскипает.
Достоинства:
Комментарий:
довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся месяц,супер
Достоинства:
Комментарий:
отличный,красивый дизайн,не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник и не очень шумный, стоит брать
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый.Купили к нему такой же коллекции тостер. Работает не шумно.Подсветка обалденная)))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Выглядит очень круто и нет никакого запаха пластика
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна,чайник красивый,матовый,нешумный.Пользуюсь чайником данной фирмы уже больше 6 лет,решила обновить.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый, стильный чайник!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, ввиду и качество товара на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник просто ОГОНЬ, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился. Тише греет воду, чем мой старый более дорогой чайник этой же фирмы. Выглядит дорого.
Достоинства:
Комментарий:
Подсветка просто огонь. Запаха пластика почти не было.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился, стильный и удобный в использовании, планирую приобрести тостер, в таком же стиле
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник!никакого запаха пластика,греет быстро!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чвйник рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
красивый чёрный чайник. воду кипятит. всё
Достоинства:
Комментарий:
Красивый черный чайник с красной подсветкой. Кипятит воду быстро и тихо. Шнур достаточной длины, люфта и качания на подставке не имеется.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар. бош как всегда на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
легкий, приятный на ощупь. шумит не сильно, греет быстро.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, кипятить быстро, 5мин
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, люфта нигде не заметила, эргономичный, работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, дизайн шикарный, ручка удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Довольна
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид одобрила дочка, мне чайник показался мрачноватым, кроваво-черным. Но рискнул купить. Во время работы горит подсветка внутри, освещая индикатор уровня. Немного попроще модель чайника Bosch пережила на работе несколько лет интенсивной эксплуатации, падения на пол и до сих пор в строю. Надеюсь этот тоже прослужит долго. Небольшой минус - корпус бархатистый и немного маркий.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибочки отличный чайник !!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован,я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает без каких либо нареканий, шумит в рамках нормы, скорее даже тихо работает. Очень приятный дизайн, материал приятный на ощупь. Еще нравится что когда его ставишь на базу - нет ощущения как будто он "проваливается" в нее. Еще отметила бы фильтр - в предыдущих чайниках он всегда снимался изнутри и мог иногда провалиться на дно. А тут сделано все невероятно удобно и аккуратно - фильтр закреплен снаружи, в сторону носика. Далеко не первый чайник Bosch, надеюсь, этот тоже прослужит много лет.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, удобно наливать, не проливается.
Чайник электрический Bosch TWK1M121 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK1M121
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
чайник супер! тихо работает и быстро вскипает.
Достоинства:
Комментарий:
довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся месяц,супер
Достоинства:
Комментарий:
отличный,красивый дизайн,не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник и не очень шумный, стоит брать
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый.Купили к нему такой же коллекции тостер. Работает не шумно.Подсветка обалденная)))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Выглядит очень круто и нет никакого запаха пластика
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна,чайник красивый,матовый,нешумный.Пользуюсь чайником данной фирмы уже больше 6 лет,решила обновить.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый, стильный чайник!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, ввиду и качество товара на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник просто ОГОНЬ, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился. Тише греет воду, чем мой старый более дорогой чайник этой же фирмы. Выглядит дорого.
Достоинства:
Комментарий:
Подсветка просто огонь. Запаха пластика почти не было.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился, стильный и удобный в использовании, планирую приобрести тостер, в таком же стиле
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник!никакого запаха пластика,греет быстро!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чвйник рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
красивый чёрный чайник. воду кипятит. всё
Достоинства:
Комментарий:
Красивый черный чайник с красной подсветкой. Кипятит воду быстро и тихо. Шнур достаточной длины, люфта и качания на подставке не имеется.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар. бош как всегда на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
легкий, приятный на ощупь. шумит не сильно, греет быстро.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, кипятить быстро, 5мин
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, люфта нигде не заметила, эргономичный, работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, дизайн шикарный, ручка удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Довольна
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид одобрила дочка, мне чайник показался мрачноватым, кроваво-черным. Но рискнул купить. Во время работы горит подсветка внутри, освещая индикатор уровня. Немного попроще модель чайника Bosch пережила на работе несколько лет интенсивной эксплуатации, падения на пол и до сих пор в строю. Надеюсь этот тоже прослужит долго. Небольшой минус - корпус бархатистый и немного маркий.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибочки отличный чайник !!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован,я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает без каких либо нареканий, шумит в рамках нормы, скорее даже тихо работает. Очень приятный дизайн, материал приятный на ощупь. Еще нравится что когда его ставишь на базу - нет ощущения как будто он "проваливается" в нее. Еще отметила бы фильтр - в предыдущих чайниках он всегда снимался изнутри и мог иногда провалиться на дно. А тут сделано все невероятно удобно и аккуратно - фильтр закреплен снаружи, в сторону носика. Далеко не первый чайник Bosch, надеюсь, этот тоже прослужит много лет.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, удобно наливать, не проливается.