Чайник электрический Hyundai HYK-S5502
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5502
Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения крайне важны в ходе приготовления еды и лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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