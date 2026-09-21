Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle S1 (BHR9539EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Длина сетевого шнура
1.2
Габариты (ВxГxШ), мм
150x220x252
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
150x220x252
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х21
Вес, кг.
1.03
Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle S1 (BHR9539EU)
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle S1 в серо-серебристом корпусе из нержавеющей стали отличается повышенной прочностью. Модель с объемом 1.7 л подходит для семьи из нескольких человек или небольшого офисного коллектива. Мощность чайника – 1800 Вт. Его конструктивное преимущество – наличие 2 стенок. Они создают эффект термоса и снижают скорость остывания воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
150x220x252
Страна производитель
Китай
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle S1 в серо-серебристом корпусе из нержавеющей стали отличается повышенной прочностью. Модель с объемом 1.7 л подходит для семьи из нескольких человек или небольшого офисного коллектива. Мощность чайника – 1800 Вт. Его конструктивное преимущество – наличие 2 стенок. Они создают эффект термоса и снижают скорость остывания воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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