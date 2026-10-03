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Чайник электрический Philips HD9306/02 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Philips HD9306/02

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Чайник Philips HD9306/02 нерж.сталь - фото 1
Чайник Philips HD9306 - фото 2
Чайник Philips HD9306 - фото 3
Чайник Philips HD9306 - фото 4
Чайник Philips HD9306 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Philips HD9306/02 нерж.сталь - фото 1
  • Чайник Philips HD9306 - фото 2
  • Чайник Philips HD9306 - фото 3
  • Чайник Philips HD9306 - фото 4
  • Чайник Philips HD9306 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 109174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Philips HD9306/02
3 200 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
23х19х19
Вес, г.
830

Описание товара Чайник электрический Philips HD9306/02

Чайник Philips HD 9306/02 - стильный и современный прибор для всей семьи. Электрический чайник из нержавеющей стали имеет округлую форму, треугольный носик и удобную широкую ручку. Модель прослужит вам не один год и подарит только положительные эмоции.

Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9306/02




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник Philips HD 9306/02 - стильный и современный прибор для всей семьи. Электрический чайник из нержавеющей стали имеет округлую форму, треугольный носик и удобную широкую ручку. Модель прослужит вам не один год и подарит только положительные эмоции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Philips HD9306/02 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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