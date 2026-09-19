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Чайник электрический Philips HD9318/70 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Philips HD9318/70

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Чайник Philips HD9318/70 - фото 1
Чайник Philips HD9318/70 - фото 2
Чайник электрический Philips HD9318/70 - фото 3
Чайник Philips HD9318/70 - фото 4
Чайник Philips HD9318/70 - фото 5
Чайник Philips HD9318/70 - фото 6
Чайник Philips HD9318/70 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Philips HD9318/70 - фото 1
  • Чайник Philips HD9318/70 - фото 2
  • Чайник электрический Philips HD9318/70 - фото 3
  • Чайник Philips HD9318/70 - фото 4
  • Чайник Philips HD9318/70 - фото 5
  • Чайник Philips HD9318/70 - фото 6
  • Чайник Philips HD9318/70 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486281
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.55

Описание товара Чайник электрический Philips HD9318/70

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения. Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи. Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды. Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен. Удобный индикатор уровня воды. Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно. Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки. Простое наполнение через крышку или носик. Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360 градусов. Катушка для удобного сматывания и хранения шнура.

Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9318/70




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Описание
Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения. Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи. Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды. Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен. Удобный индикатор уровня воды. Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно. Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки. Простое наполнение через крышку или носик. Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360 градусов. Катушка для удобного сматывания и хранения шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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