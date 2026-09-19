Чайник электрический Philips HD9318/70
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486281
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.55
Описание товара Чайник электрический Philips HD9318/70
Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения. Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи. Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды. Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен. Удобный индикатор уровня воды. Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно. Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки. Простое наполнение через крышку или носик. Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360 градусов. Катушка для удобного сматывания и хранения шнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения. Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи. Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды. Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен. Удобный индикатор уровня воды. Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно. Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки. Простое наполнение через крышку или носик. Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360 градусов. Катушка для удобного сматывания и хранения шнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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