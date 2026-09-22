Чайник электрический Sonnen KT-8723EG,1,7л, 2200Вт, изумруд, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8723EG,1,7л, 2200Вт, изумруд, двойные стенки
Чайник SONNEN KT-8723EG глубокого зеленого цвета станет ярким акцентом на вашей кухне или в офисе и поможет приготовить большое количество согревающих напитков. Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Сенсорный дисплей с легкостью позволяет выбрать нужную температуру. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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