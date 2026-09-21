Чайник электрический Hyundai HYK-S5500
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5500
Электрочайник HYUNDAI — это стильное и удобное решение для вашей кухни. Мощность прибора составляет 1000 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, а объем 0,7 литра идеально подходит для использования в небольшой семье или офисе. Легкий и компактный чайник весом всего 0,7 кг станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру и не займет много места на кухне. Конструкция чайника включает в себя закрытый нагревательный элемент, что облегчает уход за прибором и увеличивает срок его службы. Съемная крышка обеспечивает доступ к внутреннему пространству, облегчая наполнение водой и чистку. Длина сетевого шнура составляет 0,88 метра — оптимальная для удобного размещения чайника на кухонной рабочей поверхности. Электрочайник не оснащен подсветкой, что подчеркивает его строгий и лаконичный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного металла, придающего устройству надежность и долговечность. Черный цвет придаёт модели элегантный вид и позволяет легко вписываться в любой интерьер. Электрочайник HYUNDAI — это сочетание качества, функциональности и стильного дизайна.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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