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Чайник электрический Kitfort КТ-6110 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6110

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Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6110 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363204
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
шкала уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый, бронзовый
Защита
отключение при отсутствии воды
Основной цвет
зеленый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, кг.
1.73

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6110

Чайник Kitfort КТ-6110 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Форма корпуса, стильный дизайн и оригинальное цветовое решение сделают чайник украшением вашей кухни! Корпус и крышка прибора выполнены из нержавеющей стали. Ручка пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6110




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
шкала уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый, бронзовый
Защита
отключение при отсутствии воды
Основной цвет
зеленый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-6110 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Форма корпуса, стильный дизайн и оригинальное цветовое решение сделают чайник украшением вашей кухни! Корпус и крышка прибора выполнены из нержавеющей стали. Ручка пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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