Чайник электрический GARLYN K-310
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
220 х 250 х 160 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719138
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
220 х 250 х 160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х21
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический GARLYN K-310
Надёжность Strix® и мощность до 2200 Вт Точный выбор и поддержание температуры Светодиодная индикация: контроль работы одним взглядом Автоматическое отключение и защита от перегрева
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
220 х 250 х 160 мм
Страна производитель
Китай
Надёжность Strix® и мощность до 2200 Вт Точный выбор и поддержание температуры Светодиодная индикация: контроль работы одним взглядом Автоматическое отключение и защита от перегрева
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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