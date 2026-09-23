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Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU

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Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
3 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU

Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Zelmer ZCK1274E ECRU Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Интернет-магазин Techport.ru - это гарантия низкой цены, оперативной доставки и качественного клиентского сервиса.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Zelmer ZCK1274E ECRU Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Интернет-магазин Techport.ru - это гарантия низкой цены, оперативной доставки и качественного клиентского сервиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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