Чайный набор Kitfort КТ-6179
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6179
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6179 состоит из чайника емкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки емкостью 1.2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе. Корпус чайника выполнен из стекла со вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится на боковой стороне. Конструкция чайника не позволяет ручке нагреваться. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съемный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства
Теги товара: 2 л, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, стеклянные с подсветкой, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6714
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6110
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитЧайный набор Kitfort КТ-6181
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-S5502
-
В наличииЦена 3 350 руб.838 руб. в СплитЧайник электрический Panasonic NC-CWK50
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитЧайник электрический Rondell RDE-WK880
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-G8407
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6724
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства
Теги товара: 2 л, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, стеклянные с подсветкой, черные
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный чайный набор, все хорошо упаковано, в подарок положен магнитик из коллекции.
Достоинства:
Комментарий:
своеобразный на мой взгляд интересное решение поэ тому и купил харошее и интересное решение
Достоинства:
Комментарий:
До этого был чайник той же фирмы с подставкой и с отображением температуры, так что есть с чем сравнить. Через несколько месяцев использования скажу следующее: минусы: 1.Заварочный чайник неудобной конструкции, заварка постоянно проливается мимо чашки, невозможно налить не пролив. 2.Не отображается температура воды. 3.Чайник периодически перестал отключаться во время кипения. Из плюсов - выглядит очень аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Шума практически нет. греет 2 литра быстро. В дальнейшем посмотрим. Спасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее .А как будет дальше,посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная идея, но исполнение немного подкачало: платформа хлипковата.
Достоинства:
Комментарий:
Очень оригинальное решение два в одном И чайник и заварник Будем пользоваться, надеюсь на долгое использование Доставка быстрая Спасибо Плюс маленький сюрприз Магнит на холодильник
Достоинства:
Комментарий:
работает ,посмотрим как дальше !
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший чайный набор брала родителям в подарок они в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный набор, удобно заваривать чай, все в одном месте. Чайник работает не посредственно от того включена ли панель или нет. Можно всегда подогреть заварник.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился товар! Очень удобно прльзоваться! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник и заварник хорошие, но вот подставка немного сомнительного качества. Посмотрим как будет вести себя в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Чайный набор очень хороший. Занимает не так много места как может показаться на первый взгляд. Чайник греет воду быстро, работает тихо. Заварной чайник замечательное поддерживает температуру. В целом набором очень довольны. Рекомендую к покупке !
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник.Наш старый разбился,и решили заказать китфорт,т.к. знаем,что качество у этой фирмы превосходное .Теперь пьем чай всей семьей и радуемся новой покупке,постепенно обновляя кухню товарами китфорт.Спасибо за прекрасный товар
Достоинства:
Комментарий:
Чайник попахивает пластмассой, может быть пройдет, аможерт быть нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, чайник довольно быстро кипятит воду, а функция подогрева для заварника приятный бонус для неторопливых чаеманов. И все бы хорошо, но пластик меня немного смущает, очень уж хлипкая станция как по мне из-за него, да и когда она работает периодически слышу её треск при нагреве чайника и когда чай заваривается непосредственно в чайничке тоже присутствует "разовый треск", и может это и нормально при перепаде температур от комнатной к кипятку, но всё же боюсь сильно надолго такого набора не хватит, однако буду надеятся на лучшее. Провод питания станции не очень длинный, так что устанавливать нужно непосредственно к розетке. В общем я доволен приобретением и советую вам к покупке, ну допустим на съемное жильё или в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось, кроме скорости нагрева воды. Она действительно низкая. Зато заварочный чайник с подогреваемой платформой очень удобный. Пластик достаточно приятный на ощупь, пользоваться удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой чайного набора
Достоинства:
Комментарий:
Чайный набор симпатичный и очень удобный. Сначала купили модель 6180,но там крышка открывалась с кнопки и закрывалась не плотно,из-за этого выключался через раз. Но нам так понравился набор и мы купили такой же,но немного другую модель. Чайник закипает быстро. Подсветка приятного сине-сиреневого цвета. Заваренный чай,в заварнике подогревается,что очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный Благодарю вас
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу хорошо упаковано, пришло всё целое , всё в рабочем состоянии, посмотрим сколько прослужит, пока довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Используем около месяца в отделе, пока без нареканий. Поменьше мощность, чем у предыдущей модели, которую мы использовали, поэтому дольше нагревается, но тише. Надеюсь, прослужит так же долго, как и предыдущий чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Покупал в подарок, очень понравилось.
Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6179
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный чайный набор, все хорошо упаковано, в подарок положен магнитик из коллекции.
Достоинства:
Комментарий:
своеобразный на мой взгляд интересное решение поэ тому и купил харошее и интересное решение
Достоинства:
Комментарий:
До этого был чайник той же фирмы с подставкой и с отображением температуры, так что есть с чем сравнить. Через несколько месяцев использования скажу следующее: минусы: 1.Заварочный чайник неудобной конструкции, заварка постоянно проливается мимо чашки, невозможно налить не пролив. 2.Не отображается температура воды. 3.Чайник периодически перестал отключаться во время кипения. Из плюсов - выглядит очень аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Шума практически нет. греет 2 литра быстро. В дальнейшем посмотрим. Спасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее .А как будет дальше,посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная идея, но исполнение немного подкачало: платформа хлипковата.
Достоинства:
Комментарий:
Очень оригинальное решение два в одном И чайник и заварник Будем пользоваться, надеюсь на долгое использование Доставка быстрая Спасибо Плюс маленький сюрприз Магнит на холодильник
Достоинства:
Комментарий:
работает ,посмотрим как дальше !
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший чайный набор брала родителям в подарок они в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный набор, удобно заваривать чай, все в одном месте. Чайник работает не посредственно от того включена ли панель или нет. Можно всегда подогреть заварник.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился товар! Очень удобно прльзоваться! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник и заварник хорошие, но вот подставка немного сомнительного качества. Посмотрим как будет вести себя в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Чайный набор очень хороший. Занимает не так много места как может показаться на первый взгляд. Чайник греет воду быстро, работает тихо. Заварной чайник замечательное поддерживает температуру. В целом набором очень довольны. Рекомендую к покупке !
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник.Наш старый разбился,и решили заказать китфорт,т.к. знаем,что качество у этой фирмы превосходное .Теперь пьем чай всей семьей и радуемся новой покупке,постепенно обновляя кухню товарами китфорт.Спасибо за прекрасный товар
Достоинства:
Комментарий:
Чайник попахивает пластмассой, может быть пройдет, аможерт быть нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, чайник довольно быстро кипятит воду, а функция подогрева для заварника приятный бонус для неторопливых чаеманов. И все бы хорошо, но пластик меня немного смущает, очень уж хлипкая станция как по мне из-за него, да и когда она работает периодически слышу её треск при нагреве чайника и когда чай заваривается непосредственно в чайничке тоже присутствует "разовый треск", и может это и нормально при перепаде температур от комнатной к кипятку, но всё же боюсь сильно надолго такого набора не хватит, однако буду надеятся на лучшее. Провод питания станции не очень длинный, так что устанавливать нужно непосредственно к розетке. В общем я доволен приобретением и советую вам к покупке, ну допустим на съемное жильё или в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось, кроме скорости нагрева воды. Она действительно низкая. Зато заварочный чайник с подогреваемой платформой очень удобный. Пластик достаточно приятный на ощупь, пользоваться удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой чайного набора
Достоинства:
Комментарий:
Чайный набор симпатичный и очень удобный. Сначала купили модель 6180,но там крышка открывалась с кнопки и закрывалась не плотно,из-за этого выключался через раз. Но нам так понравился набор и мы купили такой же,но немного другую модель. Чайник закипает быстро. Подсветка приятного сине-сиреневого цвета. Заваренный чай,в заварнике подогревается,что очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный Благодарю вас
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу хорошо упаковано, пришло всё целое , всё в рабочем состоянии, посмотрим сколько прослужит, пока довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Используем около месяца в отделе, пока без нареканий. Поменьше мощность, чем у предыдущей модели, которую мы использовали, поэтому дольше нагревается, но тише. Надеюсь, прослужит так же долго, как и предыдущий чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Покупал в подарок, очень понравилось.