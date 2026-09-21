Чайник электрический Hyundai HYK-G9990
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G9990
Электрический чайник Hyundai HYK-G9990 — это сочетание строгого консервативного стиля и продвинутых технологий. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрый и удобный доступ к горячей воде. Одной из ключевых особенностей этого чайника является его эргономичный дизайн. Удобная ручка позволяет легко поднимать и переносить чайник, а также обеспечивает надежное удержание в руке. Благодаря продуманной форме корпуса и широкой горловине, чайник удобно открывается одной рукой. Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и предотвращает образование отложений на стенках чайника. Он легко снимается для очистки и может быть установлен обратно после промывки. Строгий консервативный стиль Hyundai HYK-G9990 позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Качественные материалы и сборка обеспечивают долговечность и стабильность работы.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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