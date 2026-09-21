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Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G9990

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Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 19
Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x206x135
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 19
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G9990 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703710
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
244x206x135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х21
Вес, кг.
1.56

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G9990

Электрический чайник Hyundai HYK-G9990 — это сочетание строгого консервативного стиля и продвинутых технологий. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрый и удобный доступ к горячей воде. Одной из ключевых особенностей этого чайника является его эргономичный дизайн. Удобная ручка позволяет легко поднимать и переносить чайник, а также обеспечивает надежное удержание в руке. Благодаря продуманной форме корпуса и широкой горловине, чайник удобно открывается одной рукой. Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и предотвращает образование отложений на стенках чайника. Он легко снимается для очистки и может быть установлен обратно после промывки. Строгий консервативный стиль Hyundai HYK-G9990 позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Качественные материалы и сборка обеспечивают долговечность и стабильность работы.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G9990




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
244x206x135
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-G9990 — это сочетание строгого консервативного стиля и продвинутых технологий. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрый и удобный доступ к горячей воде. Одной из ключевых особенностей этого чайника является его эргономичный дизайн. Удобная ручка позволяет легко поднимать и переносить чайник, а также обеспечивает надежное удержание в руке. Благодаря продуманной форме корпуса и широкой горловине, чайник удобно открывается одной рукой. Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и предотвращает образование отложений на стенках чайника. Он легко снимается для очистки и может быть установлен обратно после промывки. Строгий консервативный стиль Hyundai HYK-G9990 позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Качественные материалы и сборка обеспечивают долговечность и стабильность работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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