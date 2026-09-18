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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276715
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включение без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
большое окно на крышке
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.15

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый

Электрический чайник SC-EK21S68 объемом 1,7 л. Прибор оснащен окном для контроля уровня воды сбоку и дополнительным окном на крышке, что позволит легче контролировать уровень наливаемой воды. Автоматическое открытие крышки, закрытый нагревательный элемент– облегчат пользование прибором. Также прибор оснащён системой многоуровневой безопасности Safe work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды. Благодаря дизайнерскому сочетанию глянцевого и матового металла – чайник впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включение без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
большое окно на крышке
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Развернуть
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник SC-EK21S68 объемом 1,7 л. Прибор оснащен окном для контроля уровня воды сбоку и дополнительным окном на крышке, что позволит легче контролировать уровень наливаемой воды. Автоматическое открытие крышки, закрытый нагревательный элемент– облегчат пользование прибором. Также прибор оснащён системой многоуровневой безопасности Safe work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды. Благодаря дизайнерскому сочетанию глянцевого и матового металла – чайник впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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