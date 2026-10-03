Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%2 730 руб. 2 970 руб.
В наличии
Код товара: 337264
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 730 руб. -8%
2 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, съемный фильтр
Дополнительные функции
автоотключение при снятии с подставки
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
Электрочайник оснащен мощностью 2200 Вт и объем 2 литра. Кнопки управления расположены на ручке, что помогает выбрать нужную температуру. Подсветка. Вращение на подставке. Наличие заварника. Автоотключение. Терморегулятор. Отсек для шнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, металлические, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле, стильные
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Бренд
Тип товара
Чайник
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, съемный фильтр
Дополнительные функции
автоотключение при снятии с подставки
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Электрочайник оснащен мощностью 2200 Вт и объем 2 литра. Кнопки управления расположены на ручке, что помогает выбрать нужную температуру. Подсветка. Вращение на подставке. Наличие заварника. Автоотключение. Терморегулятор. Отсек для шнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, металлические, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле, стильные
Теги товара: 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, металлические, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле, стильные
Теги товара: 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - стоимость товара 2730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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