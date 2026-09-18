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Чайник электрический Hyundai HYK-G2030 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2030

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Чайник электрический Hyundai HYK-G2030 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G2030 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2030 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2030 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316344
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Республика Корея
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2030

В чайнике используется высококачественное боросиликатное стекло, легкое, прочное, не темнеет и не окрашивается со временем. Красивая голубая LED подсветка украшает процесс закипания и оповещает о включении прибора.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2030




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Республика Корея
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
В чайнике используется высококачественное боросиликатное стекло, легкое, прочное, не темнеет и не окрашивается со временем. Красивая голубая LED подсветка украшает процесс закипания и оповещает о включении прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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